Un 3e confinement n’est pas exclu selon Olivier Véran

Avec les fêtes de fin d’année, une possible troisième vague de contamination pourrait mener à un nouveau confinement.

Les fêtes de fin d’année sont là et les Français ont profité de la période pour revoir leur famille. Un fait inévitable et nécessaire au moral des citoyens. Cependant, ces évènements vont très certainement aggraver la situation face à la pandémie de Covid-19. Un 3e confinement pourrait ainsi voir le jour si la situation épidémique devait s’aggraver déclare Oliver Véran.

Olivier Véran s’exprime sur un possible 3e confinement

Samedi 26 décembre, Le Journal du Dimanche a publié une interview du ministre de la Santé Olivier Véran. L’occasion pour l’homme politique de répondre à quelques questions concernant le vaccin, mais aussi la situation future du pays face à la pandémie de Covid-19.

Lors de cet entretien, Olivier Véran a notamment déclaré qu’un troisième confinement n’est pas exclu « si la situation devait s’aggraver ». L’homme politique annonce ensuite « Nous n’excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger des populations. Ça ne veut pas dire qu’on a décidé, mais qu’on observe la situation heure par heure ».

Le ministre de la Santé est ensuite revenu sur les derniers chiffres liés à la pandémie de Covid-19 avec notamment une augmentation des cas : « 15 000 contaminations détectées par jour en moyenne, alors qu’on était descendu à 11 000… ». De plus, Olivier Véran ajoute que « L’objectif des 5 000 (cas de contamination par jour) s’éloigne. Et la pression sur le système de santé reste importante, avec 1 500 hospitalisations par jour, une tension qui baisse très peu en réanimation ».

L’homme politique ajoute par la suite que « Nous saurons vite si les rassemblements familiaux et festifs auront un impact ». Le ministre souhaite d’ailleurs que les Français ne fêtent pas le Nouvel An et déclare fermement « On ne peut pas, pour une soirée, prendre le risque de bloquer à nouveau le pays pendant des semaines. »

En attendant d’avoir des informations précises et chiffrées sur l’impact des fêtes de fin d’année, la campagne de vaccination à débuter dimanche 27 décembre. Olivier Véran s’est d’ailleurs félicité des résultats du vaccin « Ce vaccin protège 95 % des individus contre les cas de forme grave et va sauver beaucoup de vies ».