Un cancer de la prostate augmente le risque de caillots sanguins importants

Une étude européenne met en avant un risque 50% plus élevé de souffrir d’une thrombo-embolie veineuse chez les hommes souffrant de ce cancer.

En France, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes avec près de 50 000 nouveaux cas chaque année.

Une récente étude publiée dans le British Medical Journal conclut, concernant les hommes souffrant de ce cancer, à 50% de risques plus élevés de développer des caillots sanguins graves.

Le cadre de l’étude

Pour mener à bien leurs recherches, les spécialistes ont passé au crible les données de 92 105 hommes atteints d’un cancer de la prostate et 466 241 hommes du même âge sans cancer de la prostate. Ces données ont été rassemblées sur la période 200-2017, en Suède.

Qu’ont pu observer les chercheurs ? Que 3,2% des hommes du groupe des individus concernés par le cancer avaient subi une thrombo-embolie veineuse (TEV) dans les 5 ans environ après leur diagnostic contre 2,1% des hommes de l’autre groupe, nous indique PourquoiDocteur?.

Et pour 1 000 hommes atteints de cette maladie, 7 développeraient une TEV chaque année, contre 4 sur 1 000 hommes sans cancer. Et la période la plus à risque était les six premiers mois suivant le diagnostic de cancer.

La TEV, cause importante de décès

Les chercheurs reconnaissent d’une par que “L’ampleur de l’augmentation du risque de TEV (…) est inférieure à celle observée pour d’autres types de cancer, comme l’ont montré des études précédentes, et est probablement attribuable à la forte proportion d’hommes présentant une maladie localisée et un faible risque de progression du cancer”.

Cependant, ils soulignent que “les médecins qui traitent des hommes atteints de cancer de la prostate doivent être conscients de l’augmentation marquée du risque de TEV chez ces hommes, en particulier dans les six premiers mois suivant le diagnostic du cancer, afin d’assurer un diagnostic rapide de la TEV”.

La thrombo-embolie veineuse est l’une des principales causes de décès chez les personnes atteintes de cancer, après celle résultant du cancer.