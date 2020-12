Un moustique peut-il transmettre le VIH ?

Il est une question qui continue de revenir régulièrement dans la pensée collective, par le biais des réseaux sociaux : le VIH peut-il être transmis par une piqûre de moustique ?

Cette idée récurrente germe dans beaucoup d’esprits et provoque une peur irrationnelle. Beaucoup de personnes se demandent encore s’il est possible qu’un moustique transmette le VIH. Pourtant, cela fait longtemps que nous savons cette transmission impossible. Pourquoi ? On vous dit tout.

Le VIH ne peut survivre dans ces conditions

Aux yeux de la plupart des personnes, il suffirait au moustique de piquer une personne infectée par le VIH, pour le transmettre à la personne suivante, lors de la prochaine piqûre.

Cependant, cette idée tient surtout du mythe. En effet, pour être transmis, le virus doit déjà réussir à survivre dans l’insecte.

Tout d’abord, une fois ingéré par le moustique, le virus du Sida doit résister à l’environnement plutôt hostile que représente l’intestin du moustique, avec ses :

acidités ;

enzymes de digestion.

S’il réussit cet exploit, il doit ensuite atteindre les cellules présentent sur la paroie de l’intestin de l’insecte et s’y reproduire.

Enfin, après augmentation du VIH, appelée « charge virale », le virus doit ensuite proliférer dans le corps du moustique, en particulier dans ses glandes salivaires. C’est seulement à ce moment-là, lorsqu’il se trouve dans la salive de l’insecte, que le VIH peut être transmis à une autre personne.

C’est le même principe si un moustique vient de piquer une personne infectée par le virus et pique une personne bien portante juste après : si le virus ne s’est pas multiplié dans ses glandes salivaires, il ne lui sera pas possible de transmettre le VIH.

Face à ce constat, nous pouvons conclure qu’il est impossible d’être infecté par le virus du Sida par piqûre de moustique.

À chaque virus, son mode d’emploi

Si cette peur persiste dans la pensée collective, c’est que certains virus peuvent, en effet, se transmettre par le moustique, tels que les virus :

Zyka ;

Chikungunya.

Ces maladies ont la capacité de pénétrer et de se reproduire très rapidement dans l’organisme.

Cependant, le virus du Sida ne prolifère pas avec la même facilité que d’autres virus. Pour qu’il arrive à se multiplier, il lui faut des conditions particulières.

Chez l’humain, le VIH vise principalement les cellules essentielles au bon fonctionnement du système immunitaire comme les :

lymphocytes T auxiliaires ;

monocytes ;

macrophages ;

cellules dendritiques.

Ce type de cellules ne se trouve pas à la surface du moustique. Le VIH ne peut donc pas pénétrer dans ces cellules, et si jamais il y parvenait, il ne pourrait pas s’y reproduire.

Enfin, une publication scientifique, parue il y a 20 ans, démontre qu’il faudrait plus de 10 millions de piqûres de moustiques infectés par le virus du Sida pour que la charge virale soit suffisante et conduise à l’infection d’une autre personne.