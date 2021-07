Un nouveau questionnaire permet de dépister l’autisme dès la petite enfance

Une nouvelle étude vient de dévoiler les résultats d’un nouveau questionnaire permettant de dépister l’autisme dès la petite enfance.

En France 700 000 personnes souffrent d’autismes, dont 100 000 jeunes de moins de 20 ans d’après l’Inserm. Aujourd’hui, différentes méthodes existent afin de traiter l’autisme. Cependant, l’un des principaux enjeux de cette maladie est le dépistage. Celui-ci doit, en effet, être le plus précoce possible afin que cette pathologie soit prise en charge au plus tôt pour le bien de l’enfant. Afin de dépister cette maladie chez les plus jeunes, des chercheurs viennent de mettre en place un nouveau questionnaire du nom de Quantitative Checklist for Autism in Toddlers (Q-CHAT), nous pouvons traduire cela en français par checklist quantitative de l’autisme chez les tout-petits.

Dépister l’autisme au plus tôt grâce à un nouveau dispositif

Le Q-CHAT est une version modernisée du CHAT, un questionnaire de dépistage de l’autisme mis en place par les mêmes chercheurs dans les années 1990. Afin de prouver l’efficacité de leur dispositif, les chercheurs ont demandé aux parents de 13 070 jeunes enfants âgés de 18 à 30 mois de le remplir. Par le biais d’une publication dans la revue The BMJ Paediatrics Open, nous avons ainsi pu découvrir les résultats de ce nouveau questionnaire. Pour information, le Q-CHAT se compose d’une évaluation du développement du langage, des comportements répétitifs et sensoriels, ainsi que d’autres aspects du comportement lié à la communication sociale.

Lors de la phase 1, soit quand les enfants avaient entre 18 et 30 mois, un total de 121 enfants ont par la suite effectué une évaluation diagnostique. Parmi ces deniers, 11 tout petits répondaient aux critères de l’autisme. Ces derniers avaient notamment tous été testés positifs par le questionnaire Q-CHAT. L’autisme a ainsi été diagnostiqué chez des enfants à partir de l’âge de 18 mois. Pendant la phase 2, soit lorsque les enfants avaient quatre ans, des tests de dépistage de l’autisme ont été effectués. Nous apprenons ainsi que 44 % des enfants diagnostiqués comme autistes avaient correctement été identifiés par Q-CHAT, contre 98 % des non-autistes.

Après les phases 1 et 2, seuls 28 % des enfants dépistés positifs par Q-CHAT l’étaient réellement. De ce fait, le questionnaire n’a pas réussi à diagnostiquer correctement l’autisme lors de la petite enfance. Pour justifier ces résultats, les chercheurs soulignent que des symptômes graves peuvent aussi apparaitre plus tard pendant l’enfance et ajoutent notamment que certains enfants ne sont pas diagnostiqués autistes avant l’enfance, voire l’âge adulte.