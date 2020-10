Un spray anti-Covid bientôt commercialisé afin de réduire la propagation du virus

Covispray, un spray nasal Made in France pour réduire la propagation du virus Covid-19 va bientôt arriver dans vos pharmacies

Dans le Puy-de-Dôme, une société du nom de Vitrobio a développé une solution innovante afin de ralentir le développement de la pandémie de coronavirus, le Covidspray. Une solution miracle à court ou long terme ?

Bloquer le virus grâce à un spray nasal

La société auvergnate Vitrobio, basée à Issoire, a cherché à bloquer l’accès du virus aux voies respiratoires. Pour cela, l’entreprise spécialisée dans la recherche et développement pharmaceutique a créé un spray nasal. Du nom de Covidspoay, celui-ci se pulvérise directement dans le nez afin de recouvrir les parois nasales. Un film de protection hermétique va ainsi être et bloquer la progression du virus. Cette barrière physique fonctionne entre quatre et six heures après application.

Le fondateur de Vitrobio, Ravi Shrivastava, estime que « près de 90 % des cas de Covid-19 sont dus à l’entrée du virus par la cavité nasale ». Le PDG explique par la suite que « L’objectif de cette approche multicible consiste non seulement à arrêter l’entrée du virus et à le neutraliser, mais aussi à bloquer l’inflammation et à réparer la muqueuse nasale, juste en la débarrassant des contaminants de surface. ». Cela permettrait ainsi de diminuer le « burn-out immunitaire et de détresse respiratoire » de l’organisme.

Des tests déjà en cours dans certaines villes

Testé in vitro à l’université de Toulouse et validé par Tebu-Bio, le produit devrait être commercialisé vers la mi-novembre à un prix compris entre 8 et 10 euros. Produit à grande échelle, l’entreprise prévoit de confectionner, d’ici janvier 2021, 1,5 million d’unités par mois grâce à un nouvel associé auvergnat, Biocorp. Afin de freiner plus intensément la pandémie, de grandes entreprises pharmaceutiques comme Sanofi sont en pourparlers avec Vitrobio afin d’assurer une distribution mondiale.