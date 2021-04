Un tiers des patients Covid-19 sont réhospitalisés au moins quatre mois après leur première hospitalisation

Une étude souligne que la Covid-19 entraine de graves complications de santé chez les personnes infectées par le virus.

Depuis maintenant plus d’un an, de nombreuses personnes sont hospitalisées à cause de la Covid-19. Même si une grande partie des patients infectés sortent soignés, ces derniers ne sont malheureusement pas sortis d’affaire. En effet, une nouvelle étude vient de souligner que près d’un tiers des patients Covid-19 sortis de l’hôpital en août 2020 ont été de nouveaux hospitalisés dans les 140 jours suivants.

Covid-19 : une maladie qui atteint les patients sur le long terme

Publiés dans la revue BMJ, les résultats de l’étude viennent aujourd’hui encore une fois tirer la sonnette d’alarme sur la « Covid longue », mais aussi les impacts de la maladie après guérison. Amitava Benerjee, coauteur de l’étude, souligne ainsi dans le journal Guardian « Cette maladie est loin d’être bénigne ». Ces travaux britanniques ont porté sur 48 000 malades de la Covid-19 ayant quitté les centres de soins en août 2020. Parmi ces derniers, 29,4 % sont revenus à l’hôpital 140 jours après leur sortie. Les patients avaient en général des taux plus élevés d’affections respiratoires, de diabète et de maladies cardiovasculaires que dans la population générale. De plus, une personne sur 10 (12,3 %) est décédée durant cette période, soit un taux de décès 4 à 8 fois supérieurs chez le groupe de contrôle.

« Jusqu’à présent, nous pensions que les maladies cardiaques, rénales ainsi que le diabète étaient des facteurs de risque pour les patients atteints de Covid-19, mais il s’avère que ce sont aussi des complications liées à la Covid-19, insiste le chercheur. Cela nécessite de surveiller l’état des patients post-Covid afin de déceler le plus tôt possible toute altération des organes ». Ces nouvelles informations nous permettent encore une fois de mieux comprendre la dangerosité de cette maladie. Cependant, elle alerte surtout sur le fait que malgré des guérisons à l’hôpital, le taux de mortalité lié à la Covid-19 serait plus élevé de par les complications de santé qu’elle engendre.