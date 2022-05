Un traitement inédit permet à une collégienne anglaise de survivre à un cancer

Jeanie-May Cooke a survécu à une leucémie et de sarcome histiocytaire, un cancer rare et qui ne peut être soigné.

C’est en 2017 que la vie de Jeanie-May Cooke bascule. Cette année-là, un diagnostic de leucémie et de sarcome histiocytaire est posé.

2018 : la maladie s’étend à plusieurs organes, à savoir reins, poumons, et foie. Amputée d’une grande partie de sa jambe, elle doit se déplacer en fauteuil roulant et c’est toujours cette même année que les médecins informent les parents de la jeune fille de 11 ans que plus aucun espoir n’est permis.

Une famille qui se bat

Seulement, malgré un pronostic vital plus qu’engagé, Jeanie-May comme ses parents ne s’avouent pas vaincus. Au Daily Mirror, sa mère se rappelle : “Je les ai suppliés d’essayer de trouver une solution et d’entrer en contact avec un spécialiste américain qui utilisait un traitement pionnier”.

Ce médicament, un inhibiteur de protéine kinase, n’en était alors qu’au stade d’essai outre-Atlantique.

Un traitement au long cours

Pendant 4 ans et demi, la collégienne est alors traitée avant une greffe de moelle osseuse et les médecins ont récemment été en mesure de leur annoncer à tous l’issue qui semblait impossible au départ.

Aujourd’hui, elle a 11 ans et elle exprime sa gratitude : “Les gens qui font don de leur moelle osseuse pour que des gens comme moi puissent avoir une greffe sont incroyables. Je ne sais pas qui ils sont mais je suis très heureuse et je les remercie pour leur don”.

Sa mère raconte encore : “Jeanie est maintenant guérie du cancer et nous prévoyons une grande fête d’anniversaire le 20 août et louerons une grosse cloche pour que Jeanie puisse la faire sonner et remercier tous ceux qui l’ont soutenue. C’est merveilleux de la voir être un enfant comme les autres, une chance que nous pensions qu’elle n’aurait jamais”.