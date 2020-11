Un vaccin antigrippal d’origine végétale réussit les essais cliniques

C’est une première, un vaccin antigrippal a été développé à partir de plantes, puis testé cliniquement sur 23 000 personnes.

Des chercheurs ont développé un nouveau vaccin antigrippal à partir de végétaux. Pour être plus précis, cette prouesse a été effectuée grâce à des plants de tabac. Suite à des essais cliniques, les résultats ont été publiés dans la revue The Lancet.

La grippe, un virus en constante évolution

Les virus ont pour habitude de muter constamment. Dans le cas la grippe, un nouveau vaccin est ainsi élaboré chaque année face à ces mutations. Aujourd’hui, les scientifiques utilisent des particules virales cultivées et récoltées à partir d’œufs de poules ou bien cultivées en laboratoire. Un processus assez long de plusieurs mois est donc nécessaire après avoir identifié les souches grippales de l’année en cours. Cependant, une alternative cette fois-ci végétale pourrait bientôt voir le jour et renforcer la production de vaccins.

Un vaccin antigrippal végétal à base de plants de tabac

Des chercheurs ont ainsi réussi à fabriquer un vaccin antigrippal grâce à des plants de tabacs. Pour se faire, un parent australien, la Nicotiana benthamiana, a été utilisé. L’avantage de cette plante est qu’elle peut reproduire la coquille externe du virus de la grippe. Ainsi, les particules extraites par les chercheurs peuvent être par la suite purifiées afin de fabriquer un vaccin contre la grippe.

Deux essais cliniques ont été menés durant ces dernières années auprès d’environ 23 000 personnes. Les résultats de ce vaccin végétal constatent d’ailleurs que son efficacité est comparable aux vaccins actuels. Les chercheurs déclarent qu’« À notre connaissance, ces études et le programme de développement clinique qui les a précédées sont la plus grande démonstration à ce jour du potentiel d’une plate-forme à base de plantes pour produire un vaccin humain qui peut être sûr, immunogène et efficace ». De plus, les chercheurs annoncent pouvoir produire un vaccin antigrippal en seulement deux mois après identification de la souche grippale émergente.

Il faudra cependant attendre encore un certain temps avant l’approbation de ce vaccin végétal.