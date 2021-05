Une consommation régulière de boissons énergisantes sans sucre est nocive pour la santé

De nouvelles études viennent de souligner les problèmes de santé liés à une consommation régulière de boissons énergisantes sans sucre.

On ne vous le dira jamais assez, l’alimentation est un élément clé à prendre en compte pour rester en bonne santé. Aujourd’hui, les boissons sucrées sont consommées massivement par les consommateurs. Face à la forte concentration en sucre de ces dernières, certaines personnes pensent que les boissons énergisantes sans sucre sont moins nocives pour la santé. À travers deux nouvelles études, les chercheurs ont prouvé que cela est malheureusement faux.

Les dangers des boissons énergisantes sans sucre mis en évidence

Dans la première étude publiée dans la revue Frontiers in Nutrition, les travaux ont démontré qu’une consommation quotidienne de boissons énergisantes sans sucre avait des effets sur les vaisseaux sanguins du cerveau. Ryusuje Takechi, chercheur principal des deux études dont nous vous parlons aujourd’hui, explique « Notre première étude a examiné les dommages potentiels au cerveau et a révélé que les boissons énergisantes, même les formes sans sucre, perturbaient les vaisseaux sanguins et augmentaient l’inflammation dans le cerveau des modèles de souris ». Il ajoute : « Cela est particulièrement préoccupant, car les lésions des vaisseaux sanguins du cerveau et l’inflammation sont des caractéristiques précoces de nombreux troubles neurodégénératifs tels que la maladie d’Alzheimer et la sclérose en plaques ».

Dans l’autre étude, publiée cette fois-ci dans la revue Nutrients, nous apprenons que la consommation régulière de boissons énergisantes sans sucre avait un impact sur le développement des maladies cardiaques, mais aussi le risque d’AVC. Ryusuke Takechi explique ainsi « Nous avons découvert que les boissons énergisantes sans sucre favorisaient également le syndrome métabolique et augmentaient la glycémie et le cholestérol chez les souris modèles, à des niveaux similaires à ceux des boissons énergisantes standard ». Il précise que « l’étude a montré que la consommation de boissons énergisantes à long terme, sans sucre ou non, se traduisait par une glycémie élevée et des mauvaises graisses, qui sont la caractéristique commune du diabète. La graisse corporelle (des souris) a aussi augmenté sans aucun changement de poids ».