Une consommation régulière de poisson aiderait à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires

Selon une récente étude, manger régulièrement du poisson gras permettrait d’aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

Afin d’aider à prévenir des maladies ou bien réduire le risque d’en souffrir, les scientifiques mènent aujourd’hui de nombreuses études permettant de découvrir les bénéfices des aliments sur la santé. De nouvelles recherches viennent d’ailleurs de dévoiler qu’une consommation régulière de poissons gras permettrait de prévenir le risque de maladies cardiaques.

Une étude d’envergure sur la consommation de poisson dans le monde

Des chercheurs ont récemment publié dans la revue spécialisée JAMA Internal Medicine une étude ayant permis de faire le lien entre la consommation de poisson et la santé dans le monde.

Afin de mener à bien leurs recherches, les scientifiques ont analysé les données de 4 études de cohortes internationales portant au total sur 191 558 personnes provenant de 58 pays et de 6 continents différents. Parmi ce panel, 51 731 individus étaient atteints d’une maladie cardiovasculaire et 139 827 étaient considérés comme étant en bonne santé. La population étudiée avait un âge moyen de 54,1 ans et se composait majoritairement de femmes (52,1%).

Dr Salim Yusuf, co-auteur de l’étude, déclare que « Jusqu’ici, c’est l’étude la plus diversifiée réalisée sur le lien entre la consommation de poisson et la santé dans le monde, et c’est la seule avec une représentation suffisante des pays pauvres, en développement et riches ».

Le poisson gras comme allié pour se protéger des maladies cardiovasculaires

Les données récoltées grâce à cette étude ont permis aux chercheurs de constater qu’une consommation de 175 gr de poissons gras (thon, saumon, maquereau…) par semaine, soit environ 2 portions, divise par six le risque de maladies cardiovasculaires et de mortalité chez les personnes ayant des antécédents de maladies cardiovasculaires.

Andrew Mente, co-auteur de l’étude, souligne ainsi « qu’augmenter la consommation de poisson, en particulier gras, pour les patients ayant des problèmes cardiovasculaires pourrait avoir un effet protecteur ». Concernant les personnes n’ayant pas de risques de maladies cardiovasculaires, le chercheur explique qu’elles peuvent tout de même consommer des poissons gras pour se protéger. Cependant, les bénéfices sur la santé cardiaque seront plus modestes que pour les personnes à risque.