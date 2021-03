Une étude confirme les bienfaits du thé pour lutter contre l’hypertension

Selon une récente étude, le thé serait un allié de taille face aux problèmes d’hypertension.

Le thé est aujourd’hui la première boisson chaude la plus consommée dans le monde. Les chercheurs continuent de lui découvrir des bienfaits au fur et à mesure des années. Une nouvelle étude vient d’ailleurs de démontrer que certains composés présents dans le thé noir et vert avaient un impact sur les vaisseaux sanguins et réduisaient l’hypertension.

Une baisse de la pression sanguine grâce au thé

Depuis de nombreuses années, nous savons que le thé présente de multiples bienfaits pour la santé. L’université de Californie a d’ailleurs découvert que des molécules contenues dans cette célèbre boisson pouvaient aider l’organisme à lutter contre l’hypertension. Pour arriver à ces résultats, les chercheurs ont combiné modélisation informatique et mutagénèse, soit le fait d’introduire des mutations génétiques sur des modèles cellulaires.

Publiée dans la revue Cellular Physiology and Biochemistry, l’étude a permis d’identifier des composés de flavonoïde de type catéchine. Ces dernières permettent notamment d’activer un canal ionique des protéines dénommé KCNQ5 présent notamment dans les muscles entourant les vaisseaux sanguins. D’après les travaux menés, l’activation de ce mécanisme permet aux vaisseaux de se détendre, ce qui réduit l’hypertension.

Une solution viable pour lutter contre l’hypertension

Les résultats de l’étude sont ainsi encourageants et permettraient notamment de trouver de nouveaux traitements contre cette pathologie. « Dans la mesure où un tiers de la population mondiale souffre d’hypertension et que cette maladie est considérée comme le premier facteur de risque modifiable pour les maladies cardiovasculaires et la mortalité prématurée, de nouvelles approches pour traiter l’hypertension ont un potentiel énorme en termes d’amélioration de la santé publique », souligne l’équipe de chercheurs à travers un communiqué.

Pour rappel, plus de 15 millions de personnes souffrent d’hypertension en France. Provoquant une pression élevée dans le sang, la maladie cause notamment un vieillissement prématuré des artères, mais aussi leur rigidification. En découlent sur le long terme différents problèmes de santé allant de l’accident vasculaire cérébral à l’insuffisance rénale ou encore la démence.