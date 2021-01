Une étude dévoile les bénéfices des amis dans nos sociétés individualistes

Une nouvelle étude vient de constater l’importance des relations humaines pour la santé des individus.

Dans des sociétés de plus en plus individualistes, les relations sociales fortes sont nécessaires. Noué des liens avec des personnes peut ainsi avoir des bénéfices sur notre santé et notre bien-être. Afin de comprendre l’impact des relations humaines étroites sur la santé ainsi que leurs avantages culturels, des chercheurs ont mené une étude d’envergure sur un large panel d’individus provenant de plusieurs pays différents.

Analyser l’impact des relations humaines fortes

L’importance des relations humaines sur la santé a récemment été constatée par une équipe de chercheur. Pour se faire, une étude a été menée sur 323 000 individus provenant de 99 pays différents. Les scientifiques ont ainsi collecté de nombreuses données provenant d’ensembles statistiques sur l’amitié, la santé et le bonheur ainsi que de variables culturelles et économiques. Publiés dans la revue Frontiers in Psychology, les résultats de cette étude constatent que les personnes s’investissant dans des relations d’amitié avaient une meilleure santé psychologique et physique que les autres. Cette constatation était d’autant plus flagrante dans les cultures les plus individualistes.

L’amitié : un facteur plus ou moins important

Autre résultat de cette étude « Les personnes qui sont issues de milieux plus privilégiés disposent de beaucoup de ressources qui contribuent à leur santé et à leur bonheur, mais il semble que, pour celles qui n’ont pas ces ressources, les amitiés puissent être un facteur particulièrement important dans leur vie » selon le Pr Chopik, professeur de psychologie à l’Université d’État du Michigan et principal auteur de l’étude. On remarque donc une importance plus ou moins forte de l’amitié en fonction des revenus. L’étude conclut ainsi que « Dans de nombreux cas, le fait d’accorder une grande valeur à l’amitié était particulièrement important pour la santé et le bien-être dans des contextes généralement associés à un bien-être moindre (par exemple, dans les pays où l’inégalité des revenus et l’individualisme sont élevés). »