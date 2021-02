Une étude dévoile l’influence de la Lune sur notre sommeil

Des chercheurs viennent de constater à travers une nouvelle étude l’influence de la Lune sur notre sommeil.

De nombreuses personnes souffrent aujourd’hui de difficultés pour s’endormir. Essentiel au repos de notre organisme, le sommeil peut facilement en effet être influencé par de nombreux facteurs. On peut par exemple citer quelques raisons comme le stress, les écrans, l’anxiété, la luminosité… Récemment, un groupe de chercheurs s’est intéressé à l’effet des cycles lunaires sur notre sommeil.

Lune et sommeil : une étude permet de déceler l’impact de l’astre sur notre organisme

Depuis bien longtemps, la Lune est souvent considérée comme un élément impactant plusieurs éléments de la vie terrestre. Parfois prouvés, parfois réfutés, ces possibles phénomènes sont étudiés par de nombreux scientifiques.

Récemment, un groupe de chercheurs de l’Université de Washington ont constaté une variation des cycles de sommeils au cours d’un cycle lunaire (29,5 jours). Cette nouvelle étude publiée dans ScienceMag a ainsi permis de suivre le rythme de sommeil de 98 participants durant un cycle lunaire. Pour cela, les participants à l’étude disposaient à leur poignet d’un moniteur.

Les premières constatations des chercheurs sont les suivantes : lors de la pleine lune, les individus s’endorment environ 30 minutes plus tard et dorment entre 46 et 58 minutes de moins. À noter que les résultats étaient le même sur les sujets vivant à la campagne ou en ville.

La faute à la luminosité

Selon l’un des chercheurs à l’Université de Washington, Leandro Casiraghi, « Le phénomène pourrait correspondre à une adaptation qui a permis à nos ancêtres de profiter d’une source naturelle de lumière dans la soirée ». Un lien a ainsi été fait par les chercheurs avec l’influence de la lumière artificielle sur notre horloge circadienne. La chercheuse en biologie Horacio de la Iglesia déclare en effet que cette dernière « nous fait nous endormir plus tard. Et cela nous fait dormir moins parce qu’en général, nous n’utilisons pas de lumière artificielle pour avancer le matin. Ce sont les mêmes modèles que ceux que nous avons observés avec les phases de la Lune ».