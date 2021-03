Une étude fait le classement des villes les plus adaptées aux végétariens 

Envie de déménager et végétarien ? Découvrez les villes les plus « vegetarian friendly » à travers le monde.

De plus en plus de personnes tendent à adopter le régime végétarien pour des raisons de santé, pour le bien-être animal ou pour limiter leur impact écologique. La plateforme de location de logement Nestpick s’est récemment demandé quelle était la ville où les végétariens seraient le plus heureux. Suite à de nombreuses recherches, cette dernière a établi un classement des 75 villes les plus adaptées aux personnes végétariennes.

Un classement pour présenter les villes où il fait bon d’être végétarien

L’objectif de cette classification des villes par Nestpick est simple « aider ceux qui cherchent à poursuivre leurs habitudes de vie végétales à l’étranger à choisir la bonne ville » et « mettre en évidence les métropoles qui font le meilleur travail pour approvisionner leur population végétarienne ». Pour commencer, la plateforme a effectué une présélection des 75 meilleures villes ayant une bonne réputation auprès des végétariens.

Plusieurs facteurs ont ensuite été pris en compte afin d’établir un classement. Ainsi, les experts ont analysé la disponibilité de produits de consommation de base abordables (fruits, légumes et protéines végétales), leurs coûts, ainsi que le pourcentage et le nombre de restaurants proposant des repas végétariens et végétaliens dans chacune des villes. De plus, Nestpick a décidé de prendre en compte le nombre de festivals végétariens organisés. Ces évènements prouvent en effet que les agglomérations font des efforts auprès des résidents végétariens.

Quelles villes sont les plus « vegetarian friendly » dans le monde ?

Laissons désormais place aux résultats. Après avoir analysé les facteurs précédemment cités, Nestpick a attribué à chacune des villes un score sur 100 en fonction de trois thèmes majeurs : l’abordabilité, les restaurants et les évènements. Tout en haut du classement, nous retrouvons la capitale anglaise, Londres, avec une note de 100 grâce à une large offre de fruits et légumes abordables ainsi que de restaurants végétariens. Juste en derrière, on a les villes allemandes de Berlin et Munich avec un score de 98,7 et 97,1. Tout en bas du classement, on retrouve São Paulo (Brésil) avec une note de 49,6. Les villes françaises quant à elles n’arrivent qu’en 42e position avec Strasbourg (92,9) et Paris en 61e place (90,1).