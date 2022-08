Une greffe de cellules souches guérit un patient atteint du VIH

Diagnostiqué séropositif en 1988, l'homme de 66 ans aujourd'hui était suivi pour une leucémie et cela fait désormais près de 18 mois qu'il est en rémission.

Le 27 juillet dernier, City of Hope, qui est entre autres un centre de recherche clinique basé en Californie, a annoncé la guérison d’un patient atteint du VIH qui était suivi pour une leucémie myélogène aiguë.

Après avoir reçu une greffe de cellules souches pendant plus de 40 mois dans le but de combattre le cancer, il se trouve que la réplication du virus VIH a été arrêtée.

En rémission 17 mois après arrêt du traitement

Dans un communiqué transmis par City of Hope, l’homme relate : “Lorsque j’ai été diagnostiqué séropositif en 1988, comme beaucoup d’autres, j’ai pensé que c’était une condamnation à mort”. Mais 17 mois après l’arrêt de la thérapie antirétrovirale, il est donc déclaré en rémission et l’Institut précise : “Il aurait peut-être pu arrêter les thérapies plus tôt, mais il voulait attendre d’être vacciné contre le Covid-19”.

Ce patient, qui a préféré rester anonyme, est le quatrième à être en rémission du VIH à long terme. Et City of Hope d’ajouter que son cas “ouvre des opportunités pour les patients plus âgés vivant avec le VIH et un cancer du sang de recevoir une greffe et d’obtenir une rémission pour les deux maladies si un donneur avec une mutation génétique rare peut être identifié”.

Une mutation génétique rare

C’est une mutation génétique rare reçue à l’occasion de sa greffe de cellules-souches qui est à l’origine de cette rémission : l’homozygote CCR5 Delta 32. Concrètement, elle empêche la réplication du virus dans le sang et permet au patient de résister au virus.

Robert Stone, président et directeur général de City of Hope, conclut : “C’est une leçon d’humilité de savoir que notre science pionnière en matière de greffes de moelle osseuse et de cellules souches, ainsi que notre quête de la meilleure médecine de précision en matière de cancer, ont contribué à transformer la vie de ce patient”.