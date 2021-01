Une intelligence artificielle arrive à détecter le cancer de la prostate grâce à un test urinaire

Un groupe de chercheurs vient de développer un procédé pouvant détecter le cancer de la prostate grâce à l’IA et un capteur ultrasensible.

L’intelligence artificielle (IA) est devenue un outil très efficace dans de nombreux secteurs, dont celui de la santé. Cette technologie est notamment utilisée en afin de prédire une maladie une maladie ou son évolution, recommander des traitements personnalisés, émettre des diagnostiques, accompagner les patients, faire de la prévention ou assisté lors d’opérations chirurgicales. Des chercheurs affirment aujourd’hui qu’il sera bientôt possible de détecter un cancer grâce à un test urinaire.

L’intelligence artificielle au service de la médecine

Afin de diagnostiquer le cancer de la prostate, une équipe de biologistes et de cancérologues du Korea Institute of Science and Technologie (KIST) ont développé un nouveau procédé. Pour cela, ces derniers ont développé une intelligence artificielle pouvant diagnostiquer ce type de cancer grâce à 20 ml d’urine. Pour cela, les chercheurs ont combiné un biocapteur ultrasensible basé sur un signal électrique et une méthode d’analyse intelligente. L’avantage soulevé principalement par ce type de biopsie est son caractère non invasif. Cependant, celui-ci amène un nouveau défi : détecter la maladie avec une concentration excessivement faible de facteurs et de marqueurs de cancer.

Des résultats encourageants pour détecter le cancer de la prostate

Grâce à ce biocapteur ultrasensible basé sur le signal électrique, la précision du diagnostic a augmenté de 90%. Pour arriver à ces résultats, le biocapteur arrive à détecter et mesurer en même temps plusieurs biomarqueurs du cancer dans l’urine. Pour compléter ce dispositif, un modèle d’IA comprenant des données de patients atteints d’un cancer de la prostate a été implémenté dans le processus de détection. Cela a ainsi permis d’analyser avec précision certains modèles complexes. Grâce à cette combinaison, le taux de précision de précision des diagnostics de 76 échantillons d’urine frôle les 100%.

Dans leur étude, les chercheurs déclarent que « Le cancer pourra bientôt être diagnostiqué avec une grande précision en utilisant l’urine pour minimiser les biopsies et les traitements inutiles, ce qui va réduire considérablement les coûts médicaux et les ressources en personnel médical. Ce biocapteur intelligent qui peut diagnostiquer rapidement le cancer de la prostate avec une précision de près de 100% à partir d’un échantillon d’urine pourra également être adapté au diagnostic de nombreux autres cancers ».