Une intelligence artificielle permet de prédire le risque de diabète en analysant la graisse autour du cœur

À travers de nouveaux travaux, des chercheurs ont développé une IA permettant de calculer le taux de graisse autour du cœur et prédire le risque de diabète.

Le diabète non insulino-dépendant, alias le diabète de type 2, est aujourd’hui de plus en plus répandu à travers le monde. Pour rappel, ce dernier se caractérise par un taux anormalement élevé et chronique de sucre dans le sang à cause du manque d’insuline, une hormone permettant de réguler automatiquement le taux de glucose dans le sang. Récemment, des chercheurs britanniques ont réussi à développer une intelligence artificielle pouvant mesurer directement la quantité de graisse présente autour du cœur grâce à des images IRM. Le nouveau dispositif permettrait ainsi de prévenir facilement et rapidement le risque de diabète.

Le diabète peut être détecté par une intelligence artificielle

Par le biais de précédente étude, nous savions que les quantités de graisse dans le corps pouvaient impacter le développement de plusieurs maladies, comme par exemple le diabète. Pour cette pathologie, nous savons d’ailleurs que l’indice de masse corporelle (IMC) peut être un indicateur. Cependant, il semblerait que la présence de graisse autour du cœur soit notamment un facteur prédictif de diabète, mais aussi de maladies cardiovasculaires. Il est cependant très compliqué, voire impossible aujourd’hui de faire cette analyse.

« Malheureusement, la mesure manuelle de la quantité de graisse autour du cœur est difficile et prend du temps. C’est pourquoi, à ce jour, personne n’a été en mesure de l’étudier de manière approfondie dans des études portant sur de grands groupes de personnes », explique ainsi le Dr Zahra Raisi-Estabragh de l’université Queen Mary de Londres.

Pas de soucis, les chercheurs de cette université ont mis au point une intelligence artificielle pouvant scanner les images de scanner IRM afin de mesurer automatiquement en seulement 3 secondes la quantité de graisse autour du cœur. Leurs conclusions autour de ce sujet viennent ainsi d’être publiées dans Frontiers in Cardiovascular Medicine. Lors de cette étude, l’IA a interprété les images d’IRM cardiaques de plus de 45 000 personnes. Elle peut ainsi analyser avec précision la quantité de graisse autour du cœur et calculer le risque de diabète d’un patient.

« Ce nouvel outil a une grande utilité pour la recherche future et, si son utilité clinique est démontrée, il pourrait être appliqué dans la pratique clinique pour améliorer les soins aux patients », précise Pr Steffen Petersen, superviseur du projet.