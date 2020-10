Une jeune femme en Australie a des larves de ténia dans la cervelle

Connaissez-vous le ténia ? C’est un petit vers qui se trouve dans la viande crue la plupart du temps. Celle-ci peut provoquer de gros dégâts pour le corps.

C’est une macabre nouvelle à base de larve de ténia qu’a reçue cette jeune femme après avoir passé des examens. Avant ça, elle souffrait de maux de tête dus à des migraines à répétitions. La jeune femme se plaignait également que sa vue avait baissé en quelques mois. Elle n’était pas allée voir de spécialistes et de docteurs, malgré ces maux de tête à répétitions. Celle-ci s’est mise alors à rechercher de possibles causes sur internet, sans succès. Nous rappelons qu’internet n’a pas de diplôme en médecine. Le plus simple si vous avez des symptômes qui persistent c’est d’aller voir votre médecin général.

Découverte de larve pendant l’opération

Lors d’une opération pour enlever un kyste au niveau du cerveau, les chirurgiens se sont aperçus que le cerveau de cette jeune femme était rempli de larve du ténia. Lors de l’extraction des larves, les chirurgiens ont sorti des vers solitaires de huit millimètres de long. Pour l’Australie, ce genre « d’infection » est une première. Habituellement, ils retrouvent ce genre de chose en Asie, en Amérique ou même en Afrique. En général, ce sont les personnes étrangères qui apportent ce type de vers solitaire.

Que retenir de cet évènement ? Si vous souffrez d’un quelconque mal depuis un certain temps, nous vous conseillons de consulter un médecin qui vous dirigera au mieux. Pour ce qui est de la jeune femme, ce cas reste extrêmement rare. Néanmoins, les larves de ténia auraient pu provoquer des dégâts bien pires, voire même provoquer la mort de la personne. Le vers solitaire s’attrape généralement lorsque l’on consomme de la viande crue comme nous avons déjà marqué. Cependant, ce vers est beaucoup plus présent dans la viande de porc. Il n’est pas dangereux de consommer des carpaccios de bœuf par exemple. Des analyses sont faites avant par les services vétérinaires.