Une plateforme dédiée à l’endométriose vient d’être lancée en France

L’endométriose pourra désormais être plus rapidement diagnostiquée grâce à une plateforme disponible sur internet.

L’endométriose, infection courante entrainant des douleurs pelviennes, est aujourd’hui encore mal connue. Touchant en France une femme sur dix, une plateforme web sur le sujet vient d’être lancée par l’entreprise lyonnaise Ziwig Health en collaboration avec la Société de chirurgie gynécologique et pelvienne. Son objectif est simple : aider à diagnostiquer la maladie, mais aussi suivre les femmes en étant atteinte.

Endo.Ziwig.com : une plateforme dédiée à l’endométriose

Comme dit en introduction de cet article, l’endométriose est aujourd’hui une maladie mal connue par les professionnels de santé. La maladie est ainsi diagnostiquée environ 7 ans après les premiers symptômes. Une errance médicale très longue qui nécessite de nouvelles connaissances pour les professionnels de santé. Pour pallier à cela, les étudiants en médecine auront désormais dans leur programme cette pathologie. Mais encore plus important, une plateforme vient d’être créée par Ziwig Health afin d’accélérer ce processus de diagnostic : endo.ziwig.com. Le délai de diagnostic de l’endométriose pourrait ainsi tomber à seulement 10 semaines grâce à cette nouvelle solution en ligne.

Que propose cette nouvelle solution ?

Après plus de trois ans de recherche et développement ainsi que trois brevets, Ziwig Health a lancé sa plateforme dédiée à l’endométriose : EndoZiwig. Prenant la forme d’un site web, ce dispositif permet tout d’abord de faire un diagnostic grâce à de nombreux questionnaires élaborés par des professionnels de la santé. Selon l’entreprise, 550 informations pourraient être récoltées. De plus, les patientes peuvent ajouter des clichés d’imagerie médicale ou des comptes-rendus d’examens. Suite à ces données, une intelligence artificielle s’occupera d’établir un diagnostic et d’évaluer le « risque » d’endométriose. En fonction, la plateforme redirigera la patiente vers un professionnel de santé spécialisé. Grâce à la solution EndoZiwig, le praticien pourra analyser la situation en amont et prendre le temps de comprendre précisément la pathologie aux côtés de la patiente.