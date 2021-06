Une posture droite permet d’améliorer l’heure et augmenter la concentration

Selon une nouvelle étude, avoir une posture droite aurait de multiples avantages cognitifs et permettrait de réduire la tension artérielle.

Durant la journée, notre posture a tendance à se dégrader d’heure en heure. Vous avez surement déjà entendu dire qu’il était important de se tenir le dos droit afin d’avoir une bonne posture. Par le biais d’une étude publiée dans la revue Acta Psychologica le 16 juin, nous venons d’apprendre que le fait de bien se tenir participait à la bonne humeur, augmentait la concentration et abaissait la tension artérielle.

Une bonne posture a de multiples bienfaits cognitifs et physiques

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs allemands de l’université Friedrich-Alexander ont mené leur étude sur un panel de 82 étudiants âgés d’une vingtaine d’années. L’objectif était simple : leur faire faire plusieurs exercices en position assise et dans différentes postures. Lors des tests, les participants pensaient uniquement que l’étude cherchait à évaluer leur concentration, plutôt que leur posture. De ce fait, aucun d’entre eux n’a fait attention précisément à ce point-là.

Suite à cette batterie de tests, les chercheurs ont constaté que les personnes ayant une posture droite étaient de meilleure humeur que celles avachies. Ces derniers ont en effet évalué leur humeur à 3,77/5 contre 3,43/5 pour les autres. Dans leur étude, les chercheurs soulignent d’ailleurs des résultats similaires lors d’une précédente étude. Elle soulignait en effet que les personnes debout étaient plus fières d’eux lorsqu’ils recevaient un commentaire debout par rapport à ceux étant avachis.

Sarah Awad, autrice principale de l’étude, ajoute que l’étude a révélé que la posture influençait aussi la tension artérielle. « Se tenir droit est lié à une pression artérielle plus basse, à un rythme cardiaque plus lent et à une température plus basse. Les postures affaissées peuvent signaler à quelqu’un qu’il se trouve dans une situation potentiellement menaçante et qu’il doit adopter une posture protectrice, ce qui lui fait ressentir une humeur négative. D’un autre côté, s’asseoir droit indique à la personne qu’elle se trouve dans une situation non menaçante », explique-t-elle.