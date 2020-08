Une prise de sang va révolutionner la détection des cancers

Une méthode permet de détecter divers types de cancers avec quatre ans d’avance. Une simple prise de sang octroie ce diagnostic qui permettra de sauver plusieurs vies.

L’université de Californie à San Diego a mis en avant un test sanguin qui permet de détecter les cancers. Un pas de géant pour l’univers médical qui permettra de sauver de nombreuses vies. Ce test sanguin s’avère génial pour dépister les personnes asymptomatiques.

D’ailleurs, ce test sanguin a déjà permis de détecter certains cancers sur 91 % des échantillons provenant de patients tests. De plus, ces patients sont tombés malades dans l’année ou dans les quatre ans qui suivaient ce test. À l’heure où nous écrivons ces lignes, cinq sortes de cancers sont détectés par PanSeer, le test sanguin.

De l’estomac ;

L’œsophage ;

Poumon ;

Foie ;

Colorectal.

PanSeer doit détecter les patients asymptomatiques

Ce test n’est pas nouveau en soi, d’ailleurs vous pourrez retrouver le communiqué ici même. Les chercheurs de l’université de Fudan en Chine l’utilisent depuis une dizaine d’années. Cependant, PanSeer n’a pas pour but de tester les personnes qui n’ont pas d’antécédents cancéreux. Celui-ci doit dans un premier temps servir à détecter les personnes susceptibles d’être porteurs asymptomatiques de cellule cancéreuse.

« Le but ultime serait d’effectuer des tests sanguins comme celui-ci régulièrement lors des bilans de santé annuels. […] Mais l’objectif immédiat est de tester les personnes à risque plus élevé, en fonction des antécédents familiaux, de l’âge ou d’autres facteurs de risque connus» Kun Zhang

Ce test sanguin est révolutionnaire. Nous vous tiendrons informé de la suite du processus. Détecter les cancers quatre ans avant pour pouvoir les soigner à temps voulu est une opportunité à ne pas laisser passer. Que pourra-t-il détecter dans le futur ? Le cancer du sein, de la prostate ? Chapeau bas à l’université de Fudan ! La santé avance peu à peu et devient de plus en plus performante au fil du temps. Que pensez-vous du PanSeer ? Est-il couteux ? Nous avons tant de questions et vous aussi surement. Wait & See !