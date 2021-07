Utiliser son téléphone lors de votre pause ne permet pas de réduire l’ennui ou la fatigue

Par le biais d’une nouvelle étude, des chercheurs ont démontré que le smartphone ne permettait pas de réduire le niveau d’ennui ou de fatigue.

Depuis l’arrivée des smartphones, l’utilisation des téléphones mobiles a grandement augmenté. Désormais, nous pouvons presque tout faire avec cet appareil : consulter des mails, jouer à des jeux vidéo, surfer sur internet, discuter avec nos proches… Après avoir travaillé durant de longues heures, nous sommes ainsi souvent tentés de nous détendre en utilisant notre smartphone lors d’une pause que ce soit au travail ou à l’école. Par le biais d’une nouvelle étude publiée dans la revue Royal Society Open Science, des chercheurs hollandais affirment qu’utiliser son smartphone lors de courtes pauses ne permet pas de trouver du répit face à l’ennui ou à la fatigue.

Le smartphone n’est pas un bon allier pour vos pauses au travail

Pour mener cette étude, 83 étudiants de l’université Radboud ont été recrutés. Lors de ces travaux, les chercheurs leur ont demandé de déclarer leur niveau d’ennui et de fatigue chaque heure pendant qu’ils travaillaient. En plus de cela, une application était installée sur leur smartphone afin d’enregistrer l’utilisation de chaque participant. Il a ainsi été possible d’analyser les périodes d’ennui et de fatigue durant laquelle les étudiants utilisaient leur téléphone portable.

Résultats : utiliser son smartphone n’a pas permis de soulager l’ennui ou de réduire la fatigue des participants à l’étude. Cela pouvait même aggraver les choses. Les chercheurs expliquent ainsi : « Il ne s’agit que d’une petite étude mais cela indique que les travailleurs pourraient envisager des alternatives lorsqu’ils cherchent à réduire leur fatigue ou leur ennui ».

L’étude souligne ainsi que d’autres activités sont beaucoup plus efficaces afin de combattre l’ennui. En se basant sur des études antérieures, les chercheurs expliquent ainsi que l’ennui peut être atténué grâce à des activités apportant un certain degré de joie. De ce fait, ils soulignent qu’utiliser son smartphone pour regarder des photos de proches ou de souvenir heureux peut permettre d’apporter de la joie au lieu de trainer sur les réseaux sociaux sans but précis et réel.