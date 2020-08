Vaccin contre la grippe : quand est-ce qu’il sera commercialisé ?

Le vaccin de la grippe est réalisé vers la fin de l'année en général. La mentalité des personnes devrait changer suite à la pandémie du COVID-19.

Oui, il ne faut pas oublier la grippe. Ce virus devrait bientôt arriver, d’ici quelques mois. Le problème c’est que les symptômes de ce virus sont semblables à ceux de la COVID-19. La Haute autorité de Santé affirme que la campagne de vaccination pour la grippe saisonnière 2020 sera effectuée vers mi-octobre.

« En l’état actuel des connaissances, la HAS considère que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière en France doit être réalisée selon les recommandations du calendrier des vaccinations 2020, en conservant la même date de lancement de la campagne, soit mi-octobre pour la France métropolitaine et les départements-régions d’outre-mer des Amériques (Martinique, Guadeloupe, Guyane) et dès que les vaccins seront disponibles à Mayotte, idéalement en septembre. »

Dans ce communiqué, la HAS précise que lorsqu’un patient qui souhaite se faire vacciner est contracté le virus, qu’il voit celle-ci reporté de quatorze jours. En plus de ça, ce communiqué donne une petite piqure de rappel envers les médecins sur l’importance des gestes barrières. Cette campagne serait susceptible de charger sur le cas de la pandémie s’aggrave dans les semaines ou moins à venir. Les personnes fragiles ainsi que les médecins, chirurgiens, infirmières ou même aide-soignants sont vaccinés en priorité.

Une fabrication en forte hausse

Les fabricants du vaccin contre la grippe saisonnière ont déjà entamé le processus de fabrication du vaccin de la grippe. Pour eux, la saison 2020/2021 sera inédite et inoubliable. C’est en cette raison que les fabricants ont vue beaucoup plus large. En France, le fabricant Sanofi a fabriqué plus de 80 millions de vaccins pour la saison 2020 contre 70 millions l’an dernier. Or, en Amérique le nombre de vaccins fabriqués est de 198 millions de doses contre 175 millions en 2019 soit 11 % de plus.

En France la grippe saisonnière a fait plus de 8 100 morts. Dans le monde, il y a eu en tout 650 000 décès dus à la grippe. En comparaison de la COVID-19, plus de 770 000 personnes sont décédées dans le monde. En France le nombre s’élève à plus de 30 000. Aux États-Unis le nombre de morts quant à lui grimpe à plus de 170 000 décès !