Vaccin Covid-19 – Le collectif de citoyen, qu’est-ce que c’est ?

Afin de comprendre les différents avis et attentes des Français face à la vaccination, le gouvernement va mettre en place un collectif de citoyens.

Depuis quelques jours, vous avez surement entendu parler de la création d’un collectif de citoyens. Annoncé dans le Journal du dimanche par le Conseil économique, social et environnemental (Cese) le 3 janvier, ce dispositif visant à statuer sur la stratégie vaccinale sur le territoire est encore abstrait pour la plupart des Français. Afin de vous permettre d’y voir plus clair, voici quelques précisions sur ce collectif.

Comprendre rapidement le concept de collectif de citoyen

Durant son allocution du 24 novembre 2020, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé vouloir « associer plus largement la population » à la campagne de vaccination contre la Covid-19. Un collectif de citoyen va ainsi être mis en place très prochainement. Les tirages au sort ont débuté ce lundi 4 janvier et devraient déterminer 35 citoyens d’ici le 10 janvier.

Ces Français seront sélectionnés en fonction de critères d’âge, de genre, de région de résidence, de niveau de diplôme, de catégorie socioprofessionnelle et de type de domicile. En plus de cela, les citoyens seront sélectionnés en fonction d’une réponse sur une échelle de 1 à 5 à la question « Avez-vous l’intention de vous faire vacciner dans l’année 2021 contre le Covid-19 ? ». Le Cese déclare ainsi que « cette expression de leur position permettra de ­constituer a posteriori les équilibres au sein du collectif de citoyens, afin d’avoir des avis et des recommandations reflétant les positions en présence au sein de la société française ».

À quoi va servir ce collectif de citoyens ?

Le 21 décembre 2020, le Cese s’exprimait sur le sujet en expliquant que « Ses membres seront invités à émettre les questionnements du Collectif relatifs à la vaccination, que ceux-ci réfèrent aux problématiques scientifiques, sanitaires, techniques ou financières. Pourront également être exprimées les craintes, résistances ou questions liées aux enjeux éthiques de la campagne nationale de vaccination ». Cet échange permettra ainsi au gouvernement d’avoir une vision globale des avis émergents de la société afin d’adapter sa stratégie. Une première réunion de ce collectif aura lieu le 16 janvier et permettra d’établir un premier rapport durant le mois de juillet.