Vaccin Covid : des chercheurs français développent un spray nasal universel

Des résultats encourageants ont été communiqués, avant essai chez l'Homme.

Jeudi 20 janvier, l’unité mixte de recherche Infectiologie et Santé publique INRAE-Université de Tours a présenté le principe et les premiers résultats de son projet de vaccin universel contre le Covid.

Trop tard nous direz-vous ? Pas nécessairement, étant donné ses attributs. Le premier d’entre eux tient au fait qu’il est à base de protéines, et pas uniquement la fameuse Spike qui peut muter.

Des protéines stables

En effet le vaccin repose aussi sur d’autres protéines plus stables, moins susceptibles de muter, pour un caractère universel.

Isabelle Dimier-Poisson, qui a dirigé l’équipe, indique donc que ce vaccin “sera capable de déclencher une immunité quels que soient les variants”. Il consiste en une”réponse immunitaire cellulaire”, qui convoque plusieurs types de cellules (des lymphocytes T) et pas seulement des anticorps.

Une administration nasale

Autre point fort : sa conservation “à 4°C ou à température ambiante”, ce qui le rend accessible à de nombreux pays émergents dont la couverture vaccinale est encore faible.

Et puis, c’est aussi son mode d’administration, par spray et non en intra-musculaire, qui le rend original.

Des essais cliniques à mener

Les premiers résultats, après essais sur le hamster et la souris avec le variant Delta, sont encourageants : “Une protection assurée à 100 %, sans aucun signe clinique, et une transmission bloquée, notre vaccin protège des formes graves et est en capacité d’empêcher la contagiosité”, rapporte Midi Libre.

Patrick Barillot, président et co-fondateur de LoValTech, la start-up créée à fin de développement de ce produit. Il espère “une mise sur le marché fin 2023-début 2024” tout en espérant “le mettre à disposition des pays émergents” mais aussi se rendre utile dans le cadre de campagnes de rappels ou pour lutter contre de nouveaux variants.