Vaccination des enfants : feu vert pour une compétence élargie aux infirmiers, pharmaciens et sages-femmes

La Haute autorité de santé a émis un avis favorable à cet élargissement pour les enfants dès l'âge de deux ans.

Mardi 28 juin, la Haute autorité de santé (HAS) a annoncé l’élargissement de la compétence vaccinale destinée aux enfant dès 2 ans à trois nouvelles professions : infirmiers, pharmaciens et sages-femmes.

Les buts recherchés sont : “simplifier le parcours vaccinal, multiplier les opportunités de vaccination et donc augmenter la couverture vaccinale”. Pour la HAS, ces professionnels de santé sont en mesure de prescrire et d’administrer les vaccins non vivants inscrits au calendrier vaccinal chez les moins de 16 ans.

Quels vaccins sont concernés ?

Voici les maladies liées aux produits que pourront administrer ces professionnels : BCG, Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite, Haemophilus Influenzae de type b (HIB), Hépatite B, Coqueluche, Pneumocoque, Méningocoque B, Méningocoque C, Méningocoque ACYW, Rougeole-Oreillons-Rubéole, Papillomavirus humain (HPV), Varicelle, Grippe.

En ce qui concerne en particulier les enfants (tout comme les adultes) immunodéprimés, l’institution recommande que la question des vaccins vivants demeure de la seule compétence des médecins. Pour les enfants de moins de deux ans, la HAS émet des recommandations différentes en fonction des professions concernées.

L’élargissement des compétences vaccinales des pharmaciens et des infirmiers en direction de cette classe d’âge n’est pas à l’ordre du jour. Les infirmiers peuvent continuer à administrer tous les vaccins inscrits au calendrier.

Le cas des sages-femmes

Enfin, la Haute autorité de santé préconise l’autorisation aux sages-femmes de prescription et d’administration de tous les vaccins inscrits au calendrier vaccinal. Dans son communiqué, elle indique que “Jusqu’ici, chez les nouveau-nés, les sages-femmes détenaient la compétence de prescription et d’administration uniquement pour les vaccins BCG et l’hépatite B. Cette extension permet donc d’assurer une continuité dans la prise en charge de la naissance à l’adolescence”.

Extension qui reste suspendue à une formation certifiante pour les professionnels qui n’ont pas suivi de modules spécifiques de vaccination des enfants. Les sages-femmes ne sont pas concernées par la validation de cette formation.

Enfin, la HAS inclut les vaccins contre le méningocoque B et la rage dans les compétences élargies à ces professionnels pour les produits destinés aux adultes.