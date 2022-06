Vague de chaleur : que manger et boire, et quels aliments éviter ?

Il existe de nombreuses évidences sur le sujet (mais qui doivent être rappelées), tout comme des idées reçues.

Quand il fait très, trop chaud, il faut adapter son alimentation, qu’elle soit solide ou liquide. Il y a certains réflexes à adopter et d’autres dont il faut se débarrasser.

L’eau : ne pas trop boire

Vous êtes tentés de boire plus que de raison en période de canicule ? Ce n’est pas une bonne idée ! En effet, aller au-delà de la dose recommandée de 1,5 litre par jour peut donner lieu à des complications au niveau des reins mais aussi provoquer une transpiration excessive, l’hyperhidrose, qui fait perdre trop à l’organisme.

Conserver la quantité d’eau liquide nature recommandée peut donc suffire, et il est possible de l’agrémenter de divers éléments pour varier le plaisir de boire : ajouter du jus de citron, fruits rouges écrasés, concombre, et pourquoi pas de la menthe, de la verveine, de la citronnelle,…

Boissons à éviter

Une bonne bière pression en terrasse ? Si elle vous donne en effet la sensation de fraîcheur recherchée, son alcool a un effet diurétique et augmente le risque de coup de chaud.

Et si vous vous vous rabattez sur un soda ou un jus de fruit, l’excès de sucre va réduire la capacité de stockage d’eau par l’organisme. Le thé et le café ? A éviter aussi, ici en raison de l’effe diurétique.En d’autres termes, l’eau est la seule boisson en mesure de vous permettre de vous hydrater.

L’hydratation passe aussi par l’assiette

Mais il faut garder à l’esprit que l’apport d’eau passe aussi par l’alimentation solide.

Côté quantité, l’important n’est pas de manger moins (sauf si bien sûr la chaleur vous coupe un peu l’appétit). Une soupe de légumes ou de fruits est une bonne idée puisqu’elle contient de l’eau bien entendu et des sels minéraux.

Et quels sont les aliments de l’été qui sont riches en eau ? Le concombre, la salade verte, le radis, la laitue, la courgette, le fenouil, la tomate, le chou-fleur et le poivron. Vous éviterez les grillades et les plats riches, difficiles à digérer.