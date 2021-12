Varices des jambes : comment les reconnaitre et les traiter ?

Dilatation inhabituelle d'une veine du réseau superficiel, une varice devra être prise en charge pour éviter une complication.

Les varices surviennent au niveau des membres inférieurs, mais peuvent aussi être visibles jusqu’à l’aine. Il s’agit d’une dilatation, permanente, d’une veine appartenant au réseau veineux superficiel.

Le sang circulant dans les veines retournant au cœur, elles ont des valvules pour ne pas permettre au sang de refluer. C’est un défaut dans leur fermeture qui va faire en sorte qu’une partie du sang prenne le mauvais sens. Il stagne alors, avec pour conséquence la dilatation veineuse.

Le signe de l’insuffisance veineuse chronique

En se dilatant, la veine sera visible et va adopter une forme sinueuse et anormalement allongée. Les varices sont le signe le plus important de ce que l’on appelle l’insuffisance veineuse chronique, ou maladie veineuse chronique superficielle.

Dans les pays industrialisés, elle concerne entre 10% et 25% de la population, et trois femmes pour un homme.

Les symptômes liées aux varices

Avant leur apparition, voici ce qui peut être ressenti :

des démangeaisons,

une sensation de jambes lourdes,

sensations de brûlures ou de courant électrique,

apparition de télangiectasies, une affection cutanée qui se manifeste par la dilatation permanente de petits vaisseaux sanguins, dessinant fréquemment une forme d’étoile.

Les symptômes vont aller en augmentant avec une exposition à la chaleur ou quand l’on se trouve assis ou debout pendant un long moment. Mais aussi, en prenant du poids ou pendant la grossesse ou avant les règles.

Varices des jambes : diagnostic et traitements

Un médecin, après avoir mené un examen clinique en position debout et couchée, voudra confirmer la suspicion de varices par un écho-doppler des veines pour analyser le flux sanguin.

Compression, contention

Quand la maladie n’en est qu’à ses débuts, la contention ou compression médicale sera envisagée. Elle vise, sous forme de chaussettes, bandes, bas ou collants, à réduire la dilatation des veines et améliorer a circulation du sang. Ce moyen de compression est à porter avec régularité.

Antalgiques et veinotoniques

Les veinotoniques pourront soulager les symptômes, donc sans venir à bout du problème, et en aucun cas ils ne doivent se substituer aux moyens de contention évoqués plus haut.

La douleur pourra être traitée par du paracétamol pour ne citer que cette molécule, et dans le cas de complications.

La sclérose des varices

Quand les varices sont localisées et petites, il s’agit d’injecter dans la veine un produit irritant, qui va entraîner une réaction inflammatoire pendant quelques jours, mais qui finit par faire disparaître la varice.

Traitement endovasculaire

Ici, la veine sera détruite par application à l’intérieur de la veine d’une énergie convertie en chaleur. Une occlusion de la veine va alors survenir, bloquant de fait la circulation du sang. Elle peut être obtenue par radiofréquence ou laser.

La chirurgie

Là encore, plusieurs techniques potentielles :