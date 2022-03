Verrues cutanées : comment les reconnaître, les soigner et les prévenir ?

Ce problème courant se manifeste après contamination par un virus qui s'infiltre dans une peau abîmée.

Les verrues sont semblables à de petites tuméfactions à la surface de la peau, et correspondent à des excroissances cutanées.

Elles résultent d’une contamination par un virus du type papillomavirus humain (HPV) et surviennent après plusieurs mois d’incubation. Bénignes, la majorité d’entre elles disparaissent en quelques mois, tandis que d’autres peuvent rester des années? Les sujets de 5 à 15 ans sont les plus touchés, sachant que la moitié d’entre eux va développer des verrues dites vulgaires, et 20% à 30% d’autres auront des verrues plantaires.

Des verrues différentes

Il faut distinguer :

les verrues communes ou vulgaires, le plus souvent rondes et rugueuses. On les trouve principalement sur les doigts et le dos des mains, ou sur les ongles et dans leur voisinage proche ;

les verrues planes sont comme de petites surélévations, de 1 à 5 mm, de la peau à sommet plat. Regroupées en plaques, elles ont une forme géométrique à plusieurs angles (visage, dos des mains le plus souvent) ;

les verrues plantaires se trouvent plutôt sur la zone d’appui du pied et l’on distingue : la verrue plantaire unique, profonde et bien couronnée par un renflement de peau. Son centre est moucheté de points noirâtres les verrues multiples, superficielles et regroupées sous la forme de plaques de peau épaissie, moins douloureuses que la verrue unique.



Prévention et consultation

Pour prévenir leur transmission : éviter de manipuler les verrues, de les gratter, de les mordiller… Ne pas essayer de les brûler ou les arracher au risque d’aggraver la situation; ne pas y mettre non plus de pansement adhésif. Enfin, bien se laver les mains après tout soin prodigué.

Il faut consulter si d’importantes brûlures ou des signes d’infection de la peau surviennent à la suite d’un traitement contre les verrues.

Traitement des verrues cutanées

Les méthodes physiques

Elles nécessitent parfois une anesthésie locale :

La cryothérapie par l’azote liquide est couramment utilisée. Elle va geler la verrue et la décoller de son socle ;

Le curetage des verrues consiste à retirer la verrue cutanée et il concerne les verrues volumineuses uniques et/ou reliées au corps par un petit morceau de peau ;

Le laser à gaz carbonique permet la destruction des verrues grâce à un rayon laser, le plus souvent sur les verrues plantaires.

Les méthodes chimiques

Des traitements “kératolytiques” (éliminant la couche superficielle de la peau) sont appliqués sur la verrue, mais pas sur le visage, les organes génitaux ou sur une zone de peau abîmée.