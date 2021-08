Vieillissement : le métabolisme humain ne ralentirait qu’à partir de 60 ans

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont constaté que le métabolisme humain commençait à ralentir à partir de l’âge de 60 ans.

Depuis moult années, l’inconscient collectif estime qu’à partir de la vingtaine, notre métabolisme commence à ralentir, avec notamment une prise de poids plus rapide. Cette légende urbaine vient cependant d’être mise à mal par une récente étude publiée dans la revue Science traitant sur le métabolisme humain et son fonctionnement à travers les années. Par le biais d’une large analyse réunissant 6 600 participants âgés d’une semaine à 95 ans, les chercheurs ont constaté que le métabolisme humain commençait à ralentir uniquement à partir de l’âge de 60 ans.

Vieillir peut attendre

Par le biais de ces travaux, les auteurs de cette étude soulignent tout d’abord que « la plupart des recherches de grande envergure réalisées précédemment mesuraient combien le corps consomme d’énergie pour des fonctions vitales, comme la respiration, la digestion ou la circulation sanguine, c’est-à-dire, les calories nécessaires à la survie. Mais cela ne représente que 50 à 70% des calories que nous brûlons chaque jour ». Ils ont ainsi décidé d’ajouter toutes les activités physiques faisant dépenser de l’énergie à leur étude (réfléchir, promener son chien, faire la vaisselle…).

Afin de mesurer l’ensemble des dépenses énergétiques, les chercheurs ont décidé d’utiliser l’eau doublement marquée. En buvant cette eau enrichie en oxygène et en hydrogène, nous savons que l’oxygène est éliminé plus rapidement que l’hydrogène, avec une accentuation du phénomène lorsque du CO2 est produit. De ce fait, l’analyse des urines permet d’estimer la production de CO2 des participants à l’étude, et donc leur dépense énergétique.

À travers leurs résultats, les chercheurs débutant en soulignant que la dépense énergétique durant les douze premiers mois de vie est très importante par le fait qu’il brûle plus rapidement des calories qu’un adulte grâce à sa petite taille. Après cela, le métabolisme humain ralentirait d’environ 3 % chaque année jusqu’à se stabiliser vers les 20 ans. Il resterait ensuite stable entre 20 et 50 ans d’après les résultats de l’étude. Le ralentissement du métabolisme, et donc le vieillissement, débuterait ensuite à partir de 60 %.