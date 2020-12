Vieillissement : moins rapide chez les mères de 3 ou 4 enfants

La tendance voudrait que, plus on a d’enfant, et plus vite notre corps vieillit. Des études nous prouvent le contraire.

Une étude publiée dans la revue Nature, s’est intéressée au vieillissement du corps de la femme, selon le nombre d’enfants qu’elle a mis au monde. Les chercheurs ont pu constater que les mères de 3 ou 4 enfants, n’étaient pas nécessairement celles qui subissaient un vieillissement accéléré.

Les causes sociales

Les chercheurs sont partis de données d’études précédentes, entre 1999 et 2010. Ils ont ainsi voulu déterminé si le vieillissement du corps d’une femme était proportionnel au nombre d’enfants qu’elle met au monde.

Les résultats sont très surprenants et indiquent qu’une mère de 3 ou 4 enfants, vieillit moins rapidement que les femmes qui n’ont pas d’enfant, ou celles qui en ont plus de 4.

La première des causes serait sociale : les chercheurs partent du principe qu’une mère de famille nombreuse possède les ressources nécessaires à la naissance de ces enfants et qu’elle est bien entourée dans sa famille.

Étrangement, le stress engendré par ce manque de ressources quand une femme n’a pas d’enfant ou qui en a peu, est bien plus conséquent. Et bien sûr, le stress est une des causes du vieillissement prématuré.

Les causes physiques

Nous le savons, la grossesse est un grand bouleversement pour notre corps, ce qui peut provoquer son vieillissement prématuré.

Cependant, les chercheurs ont constaté avec surprise, que ce n’était pas tout à fait exact. En effet, ils remarquent que le corps souffre bien plus dans les premières grossesses et passé un certain nombre.

Mais, pour les femmes qui ont un nombre moyen de grossesses (de 3 à 4), le corps semble mettre en place différents mécanismes de régulation et de défense. Ainsi, il encaisse mieux l’impact de la gestation.

Cette étude explique donc pourquoi les femmes qui n’ont pas d’enfants et celles qui en ont beaucoup, vieillissent plus vite que celles qui se situent dans une moyenne de 3 à 4 enfants.