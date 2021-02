VIH : un vaccin passe haut la main la première phase d’essai clinique

L’essai clinique de phase 1 d’un vaccin contre le VIH vient d’être passé avec succès en créant une réponse immunitaire chez 97% des participants à l’étude.

Une nouvelle encourageante vient d’être dévoilée concernant la lutte contre le VIH. En effet, des scientifiques américaines viennent de publier des résultats très positifs d’un essai clinique de phase 1 testant l’efficacité d’un vaccin contre le virus du sida.

Un vaccin contre le virus du sida passe l’essai clinique de phase 1

Touchant plus de 38 millions de personnes à travers le monde, le VIH pourrait enfin être combattu à travers une nouvelle arme : un vaccin. Parmi les organisations travaillant sur cette solution, l’Institut de recherche Scripps est la première à valider la première phase d’essai clinique. Menée sur 48 adultes volontaires, la moitié des participants ont reçu deux doses de vaccin, et l’autre partie un placebo. Parmi les personnes ayant reçu le vaccin, 97% d’entre elles ont eu une réponse immunitaire. Stimulant l’organisme, le produit a plus précisément permis de créer des réponses immunitaires rares permettant à l’organisme de fabriquer des anticorps afin de combattre le VIH en cas d’infection.

L’immunologie William Schief explique « Il y a longtemps que nous postulons, avec d’autres, que pour générer des bnAbs, vous devez d’abord activer les bons lymphocytes B (des cellules immunitaires ndlr), des cellules qui ont des propriétés particulières qui leur donnent le potentiel de se transformer en cellules B, productrices de BnAbs ». L’objectif de l’institut va désormais travailler avec l’entreprise pharmaceutique et biotechnologique américaine Moderna afin de développer un vaccin à ARN messager permettant de stimuler la production des cellules bnAbs.

Quelques informations sur le VIH

Le Virus de l’Immunodéficience Humaine, plus communément appelé VIH ou virus du sida, est un rétrovirus se transmettant par voie sexuelle ou sanguine. S’attaquant au système immunitaire, le virus peut ne pas être détecté pendant plusieurs années. Des « maladies opportunistes » peuvent ainsi profiter de cet affaiblissement du système immunitaire. D’après les chiffres de Santé publique France, 6,2 millions de tests de dépistage ont été effectués en 2019 en France. Parmi les résultats, 26% des personnes diagnostiquées étaient à un stade avancé de la maladie. En 2018, 6 200 personnes avaient été découvertes séropositives au VIH.

Même si un vaccin contre ce virus est une bonne nouvelle, son arrivée devrait prendre encore quelques années. La seule solution de s’en protéger reste les mêmes, se protéger avec un préservatif lors d’un rapport sexuel, qu’il soit par voie vaginale ou annale, mais aussi (plus rarement) par voie buccale. En cas de rapports non protégés, il ne faut pas hésiter à faire se faire dépister en allant en laboratoire ou à travers d’auto-tests vendus en pharmacie.