Vision : qu’est-ce que l’hypermétropie ?

Ce trouble de la réfraction visuelle oblige la personne à sans cesse "faire le point" pour retrouver une image nette.

Œil “trop long”, ou pas “assez puissant”… Quiconque est atteint d’hypermétropie connait ces différentes expressions visant à qualifier ce trouble.

Il s’agit d’un trouble de la réfraction visuelle qui fait que l’image se forme en arrière de la rétine, en opposition à la myopie.

L’hypermétropie est présente dès l’enfance (on parle d’hypermétropie physiologique) et elle se corrige d’elle même aux alentours de 10 ans. Quand il est modéré, ce trouble est compensée par le pouvoir d’accommodation du cristallin qui permet de ramener l’image sur la rétine et donner naissance à une image nette.

Les degrés d’hypermétropie

Son degré est indiqué en dioptrie (D) et il va déterminer la puissance du futur verre correcteur :

faible entre 0 à 2 dioptries ;

moyenne entre 2 et 6 dioptries ;

forte est supérieure à 6 dioptries.

C’est vers 35-40 ans que le défaut est le plus souvent diagnostiqué. Quand il est faible et la plupart du temps, aucune correction n’est mise en place sauf si y est associé un strabisme ou un astigmatisme.

Comment savoir si on est hypermétrope ?

Comme l’oeil possède une grande capacité de correction de l’image, le trouble passe souvent inaperçu. Néanmoins, il peut s’accompagner de signes comme des tensions, douleurs et sensations de brûlure aux yeux, maux de tête, vision floue.

L’hypermétropie se manifeste parfois à la suite d’une lecture prolongée, laquelle entraîne un brouillage de la vision et un temps d’arrêt. Si le trouble est fort, le lecteur va s’approcher de plus en plus du texte. Mais au contraire de la myopie, il voit bien de loin.

Le trouble est héréditaire.

Prévention

Pour éviter au mieux son apparition, il convient de faire effectuer des tests réguliers de dépistage chez les sujets les plus jeunes.

Quand un trouble visuel est suspecté, le mieux est de consulter un ophtalmologue pour éviter une aggravation du phénomène.

Diagnostic de l’hypermétropie

Le spécialiste fait un examen de la réfraction, par le biais d’un outil spécial et automatisé. Si le doute est toujours présent, un collyre empêchant les mouvements du cristallin et donc l’accommodation. L’intérêt est de déterminer le chiffre réel du trouble.

Traitement de l’hypermétropie

Ce trouble oculaire peut être corrigé par :

des lunettes à verres convexes (c’est-à-dire plus épais au centre que sur la périphérie) ;

des lentilles de contact souples ou rigides ;

une chirurgie réfractive par laser, effectuée sous certaines conditions dont une croissance terminée peut s’avérer efficace.

D’autres techniques chirurgicales peuvent être envisagées quand le trouble est fort, comme la pose d’implant à l’intérieur de l’œil ou dans la cornée.