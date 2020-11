Vitamine D : ses bienfaits et les meilleurs aliments en contenant

La vitamine D, découvrez quels sont ses bienfaits ainsi que les aliments à consommer afin de ne pas subir de carences durant l’hiver.

De plus en plus de personnes sont aujourd’hui victime de carence en vitamine D. Pourtant, il est assez facile d’en faire le plein grâce au soleil ou bien notre alimentation. Découvrez dans notre article qu’est-ce que la vitamine D, ses bienfaits ainsi que les meilleurs produits à consommer.

Quels sont les bienfaits de la vitamine D ?

La vitamine D est une hormone essentielle à notre organisme. Son objectif principal est de faciliter l’absorption du calcium et du phosphore par l’intestin. En plus de cela, celle-ci aide le calcium à se fixer sur les os. Lorsque le corps dispose d’une quantité suffisante de vitamine D, cela améliore son système immunitaire et permet aussi de réduire l’état de fatigue. Plus récemment, de nombreuses études ont prouvé que la vitamine D aurait un effet protecteur sur les voies respiratoires contre certaines infections. Celle-ci est principalement présente dans notre alimentation et est synthétisée par l’organisme grâce aux rayons du Soleil (UVB).

Quels aliments contiennent une forte quantité de cette vitamine ?

L’apport nutritionnel conseillé quotidien en France de vitamine D est de 5 µg (microgrammes). Voici une liste des aliments contenant le plus de vitamine D :