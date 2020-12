Vitamines D2 et D3 : quelles différences ?

Nous connaissons l’importance de la vitamine D pour notre organisme. Mais connaissez-vous la différence entre les vitamines D2 et D3 ?

La vitamine D est un élément important pour le bon fonctionnement de notre organisme. Parce qu’il est parfois difficile d’en obtenir suffisamment, grâce à certains aliments ou au soleil, il est possible de prendre cette vitamine grâce à des compléments alimentaires. Mais alors, quelles sont les différences entre les vitamines D2 et D3 ?

Vitamine D, mode d’emploi

Tout d’abord, il faut savoir que la vitamine D a un rôle de première importance dans l’assimilation du calcium et du phosphore par notre organisme. De plus, elle agit comme une hormone, qui veut dire qu’elle peut être stockée dans les graisses et le foie. Selon les besoins du corps, la vitamine D est libérée.

Environ ⅔ de la vitamine D sont élaborés par la peau. Il est d’ailleurs recommandé de se lancer dans une cure, quand l’hiver arrive et que l’ensoleillement est faible.

Cette vitamine se décompose sous plusieurs formes, comme les vitamines D2 et D3. On pense, à tort, que la vitamine D2 est d’origine végétale et que la D3 est d’origine animale. Il n’en est rien.

Différences entre les vitamines D2 et D3

La vitamine D3 est une vitamine liposoluble, que l’on trouve dans l’alimentation ou lorsqu’on s’expose au soleil. On la trouve dans certaines variété de lichen et dans les poissons gras.

En revanche, la vitamine D2 est présente, en quantité réduite, dans beaucoup d’aliments comme les céréales ou les champignons, par exemple.

Ces deux vitamines sont métabolisées dans le foie en calcifédiol. Cependant, il existe de nombreuses différences entre ces deux vitamines. En effet, contrairement à la vitamine D2, la vitamine D3 :

est plus stable, ne montrant aucune sensibilité à l’humidité ou à la chaleur ;

augmente davantage le taux de calcitriol (forme active de la vitamine D) ;

est recommandée par les médecins, car elle est mieux assimilée par l’organisme.

Attention, il existe un risque de surdosage de la vitamine D, qui peut alors être toxique. Il est important de bien respecter les doses prescrites lorsque vous la prenez sous forme de compléments alimentaires. Dans tous les cas, évitez de dépasser 10 000 UI/j.