Voix enrouée : quand faut-il consulter et comment la traiter ?

Si la plupart du temps cet enrouement ne doit engendrer aucune inquiétude, il peut dans certains cas appeler à la vigilance, en tout cas à consulter.

On a tous et toutes souffert un jour ou l’autre d’un enrouement, appelé aussi dysphonie. Il s’agit d’une altération de la voix qui se traduit donc par une voix enrouée, rauque, éraillée voire éteinte (dans ce dernier cas, il s’agit d’une extinction de voix).

Due à une pathologie au niveau du larynx, où se trouvent les cordes vocales, la cause peut aussi être consécutive d’un dysfonctionnement ou une lésion de ces dernières. Si cette dysphonie est d’une durée supérieure à une semaine, il est préférable de consulter.

Types et causes des dysphonies

Enrouements “aigus”

Il s’agit des plus couramment rencontrés, et les plus bénins. Cette dysphonie s’étale sur plusieurs jours et voici ses causes possibles :

une infection de la sphère ORL, et dans ce cas une laryngite qui provoque une inflammation des cordes vocales ;

un traumatisme au niveau du larynx ou des cordes vocales, par exemple suite à une intubation en milieu hospitalier.

Enrouements “chroniques”

Sans traitement, la dysphonie peut durer plusieurs semaines et dans ce cas les causes probables sont plus nombreuses :

Voix surmenée

C’est le cas le plus fréquent de ce type d’enrouement. Enseignants et chanteurs figurent parmi ceux les plus touchés.

Tumeur bénigne

Quand le surmenage de la voix dure longtemps, des nodules peuvent survenir sur les cordes vocales. Mais polype ou granulome sont beaucoup moins fréquents.

Laryngite chronique

Ici, l’inflammation peut découler du tabac, de la consommation excessive d’alcool, de la respiration dans un environnement toxique, de la succession d’infections ORL, d’un reflux gastro-œsophagien acide.

Paralysie des cordes vocales et des cordes vocales

Dans ce cas, les nerfs qui commandent aux muscles du larynx et des cordes vocales sont atteints. Une atteinte qui peut survenir à l’occasion d’un acte chirurgical sur la thyroïde, au niveau des organes du thorax ou pendant une maladie touchant tous ces organes.

Un cancer du larynx peut aussi être une cause de dysphonie chronique.

Quand faut-il consulter ?

Voici les cas qui doivent faire réagir :

un enrouement chez un nourrisson ;

difficultés à avaler ou respirer ;

du sang craché ;

consommation de tabac accompagné d’alcool ;

une dysphonie durant plus de 7 jours ;

symptômes associés comme la fièvre, la fatigue…

Les traitements de l’enrouement

Au-delà de l’arrêt du tabac et de l’alcool, le traitement sera conditionné à sa forme :

Laryngite aiguë infectieuse

Dans ce cas, repos de la voix et prise d’anti-inflammatoires en spray seront prescrits.

Surmenage de la voix

Là aussi, la voix doit être mise au repos et la rééducation vocale auprès d’un orthophoniste est nécessaire.

Tumeur bénigne

Généralement, une rééducation vocale peut faire disparaître les nodules des cordes vocales. Dans le cas où ils sont persistants, leur retrait au laser ou au bistouri doit être envisagé. Il en va de même en cas de polypes ou de granulomes.

Paralysie vocale

Un traitement spécifique à la cause de la paralysie sera prescrit, généralement accompagné de séances auprès d’un orthophoniste.

Inflammation chronique du larynx

Là encore, arrêt des consommations de tabac et d’alcool sont indispensables et si le reflux gastro-œsophagien est en cause, un traitement particulier est à prévoir.