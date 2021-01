Voyager : une source de bien-être et de bonheur

À travers une nouvelle étude, nous découvrons les effets bénéfiques du voyage sur notre santé mentale.

Cela va faire bientôt un an que voyager est devenu un grand mot au vu de la pandémie de Covid-19. Malgré cela, une étude sur le fait de voyager a été publiée par des chercheurs américains. Les constatations faites sont assez intéressantes, la découverte de nouveaux lieux et paysages permettrai en effet de contribuer de façon non négligeable au bonheur ainsi qu’au bien-être. Découvrons ensemble plus en détail les résultats qui découlent de ces recherches.

Une étude sur le voyage qui rend heureux

Une récente étude menée par la School of Hospotality Business Management de l’Université de l’État de Washington a permis de révéler les effets du voyage ainsi que des activités touristiques sur un an. Pour cela, 500 participants ont été interrogés sur différents critères tels que le niveau d’importance des voyages dans leur vie, le temps pris pour les planifier, le nombre d’expériences sur une année et la satisfaction qu’elles procuraient dans leur vie.

Les résultats sont ensuite parus dans la rue Tourism Analysis. Grâce aux données récoltées, on apprend que 50% des participants font au moins 4 voyages par an qui ne sont pas professionnels. 7% des sondés n’ont quant à eux pas voyagé. La première constatation effectuée par les chercheurs est que les voyageurs fréquents étaient plus heureux que les personnes ne partant pas ou peu faire du tourisme. De plus, on découvre que les personnes planifiant leurs escapades à travers des recherches poussées et partageant leurs projets étaient plus enclines à accomplir leur voyage. Les personnes n’en parlant pas sont quant à eux moins investies et épanouies dans leur vie.

Dr Chun-Chu (Bamboo) Chen, auteur principal de l’étude, déclare que « Si certaines choses comme le travail, la vie de famille et les amis jouent un plus grand rôle dans les rapports généraux sur le bien-être, l’accumulation d’expériences de voyage semble avoir un effet mineur mais notable sur la satisfaction de vivre autodéclarée. Cela illustre vraiment l’importance de pouvoir sortir de sa routine et d’expérimenter de nouvelles choses »

Il n’est cependant pas nécessaire de partir à des milliers de kilomètres pour ressentir les effets bénéfiques du voyage. En effet, on peut lire dans l’étude qu’il suffit de partir à environ 120 kilomètres de son domicile.