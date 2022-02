Xérose : causes et traitements de la peau sèche

Appelée aussi xérodermie, elle est fréquente avec l'âge mais d'autres causes peuvent l'expliquer.

La xérose cutanée ou peau sèche se caractérise par l’altération de l’équilibre hydrolipidique. La peau devient apparaît rugueuse, rougie et craquelée, et résistera moins efficacement aux agents extérieurs.

Inconfort, et souvent des démangeaisons sont provoqués, mais de simples mesures d’hygiène la préviennent.

Les causes de la peau sèche

Quand la peau est sèche, cela signifie qu’elle ne produit pas suffisamment de sébum. Mais au-delà de cette seule raison, une exposition prolongée au soleil pendant des années, une eau très calcaire, un environnement sec et froid, ou encore une hygiène corporelle trop marquée, l’usage de cosmétiques trop alcooliques peuvent l’expliquer.

Mais ce n’est pas tout car des bouleversements hormonaux (puberté, grossesse ou ménopause) peuvent la causer, tout comme des troubles de la thyroïde, du psoriasis, de l’eczéma mais aussi la prise de certains médicaments (traitements de l’acné, certains diurétiques par exemple).

Symptômes de la xérose

Une peau trop sèche présente des plis bien marqués. Pellicules, gerçures et rougeurs peuvent aussi se manifester.

Quant à la localisation, cuisses et jambes sont les plus régulièrement touchées, dans une moindre mesure le dos, les côtés, la taille, les bras et les mains et encore moins fréquemment les aisselles, l’aine, le visage et le cuir chevelu.

Évolution de la peau sèche

En l’absence de traitement, les fortes démangeaisons peuvent laisser place à des lésions si la peau est trop grattée. Et il ne faut pas oublier que la xérose peut être la manifestation d’une maladie sous-jacente.

Il est recommandé de consulter si des rougeurs sont observées, que les crèmes hydratantes ne viennent pas soulager les démangeaisons, ou si ces dernières surviennent pendant la nuit; ou encore, si les lésions s’infectent. Le médecin partira à la recherche d’une infection ou d’un eczéma, et pourra au besoin prescrire un traitement basé sur des dermocorticoïdes afin de diminuer les démangeaisons et l’inflammation.

Le traitement et la prévention de la peau sèche

L’hydratation de la peau est la base du traitement. Il est recommandé d’appliquer toute lotion ou crème à raison d’une fois par jour après la douche.

Pour prévenir la xérose, voici ce qui est recommandé : préférer des savons ou des gels douche surgras, éviter une eau trop chaude, bien rincer le sel ou le chlore en cas de bains de mer ou en piscine, bien s’hydrater et préférer les douches aux bains.