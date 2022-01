Xérostomie : quel traitement pour la sensation de bouche sèche ?

Si cette sécheresse se prolonge dans le temps, elle peut conduire à des problèmes buccodentaires.

La xérostomie, ou sécheresse buccale, est la conséquence d’un manque de production de salive (c’est l’hyposialie) ou une modification de sa composition.

Mais avant d’aborder les symptômes et les causes puis enfin les traitements à y apporter, rappelons que la salive a plusieurs fonctions : elle protège les gencives des bactéries et virus, préserve l’émail des dents, favorise le sens du goût et aide à la digestion.

Les symptômes de la xérostomie

En raison de l’absence de salive sous la langue, la personne qui souffre de sécheresse buccale va ressentir :

une soif plus importante ;

une sensation de bouche voire gorge collantes ;

lèvres craquelées et langue pouvant apparaitre plus rouge qu’à l’accoutumée ;

sensation de brûlure ou d’irritation spécialement avec la nourriture épicée.

Mais encore, le patient peut éprouver une baisse de la perception du goût, un souci pour avaler, des problèmes d’élocution.

Et la sécheresse peut faire survenir des infections au niveau buccal, une mauvaise haleine, une gingivite ou tout simplement des caries.

Les causes de la sécheresse de la bouche

Le manque de salive est fréquemment rencontré dans ces cas :

l’âge augmentant, la production de salive est moindre ;

une déshydratation passagère ;

la prise de certaines familles de médicaments comme : les antihistaminiques, anxiolytiques, diurétiques, ceux prescrits contre la maladie de Parkinson, les antispasmodiques, antihypertenseurs, ou encore ceux s’inscrivant dans une chimiothérapie contre le cancer ;

certaines maladies : le VIH, diabète, maladie d’Alzheimer, maladie chronique des reins,…

Recommandations

Avant d’envisager de consulter un professionnel, voici qu’il convient de faire pour tenter de corriger la xérostomie :

arrêter la cigarette ;

installer un humidificateur d’atmosphère ;

tenter de ne pas dormir la bouche ouverte…

Conseils au niveau alimentaire

En dehors des repas, boire régulièrement en petite quantité. Eviter jus de fruits et liquides sucrés, mâcher des chewing-gums sans sucre afin de stimuler la production de salive.

Pendant la prise de repas, mastiquer la nourriture longuement, et préférer des aliments les moins solides possibles, ou riches en eau, manger les aliments tièdes ou à température ambiante, éviter l’alcool, limiter les aliments salés ou épicés, le thé et le café.

Conseils d’hygiène bucco-dentaire

Se rincer la bouche avec une solution d’eau salée, ou une solution additionnée de bicarbonate de soude (1 c. à café dans un verre d’eau). Une vaseline vendue en pharmacie permettra, une fois appliquée sur les dents, de contourner les frottements avec langue et muqueuses.

Le traitement de la bouche sèche

Soigner le manque de salive

Quand il est lié à la prise d’un médicament, elle peut être arrêté en concertation avec le médecin. Même chose pour la réduction ou une autre répartition des prises.

Des mesures locales

Substituts salivaires ou lubrifiants peuvent aussi être prescrits par le médecin, à renouveler plusieurs fois au quotidien.

Des médicaments

Ils ne seront prescrits que si les glandes salivaires sont toujours en état de fonctionner. Il s’agira de la pilocarpine (bon efficacité mais effets secondaires assez gênants), et l’anétholtrithione qui est moins efficace.