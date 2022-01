Yeux : que faire en cas d’orgelet ?

Cette infection localisée à la racine d'un cil est aussi couramment rencontrée que bénigne.

C’est au bord d’une paupière que se forme un orgelet, et plus précisément sur le follicule pilosébacé d’un cil.

De fait, l’orgelet est donc bien un furoncle à la différence toutefois de celui touchant la peau, qu’il va se former sur un cil et non un poil.

Symptômes de l’orgelet

Dans un premier temps, le bord libre de la paupière va gonfler et devenir rouge. Deuxième étape : une bosse douloureuse va se manifester à la base des cils, avec une pointe blanche contenant du pus.

L’œil devient sensible à la lumière, et il va démanger. Après quelques jours, la pointe purulente va s’ouvrir et la guérison est normalement spontanée.

Facteurs prédisposant à l’orgelet

Voici ce qui peut favoriser la manifestation de l’orgelet :

la pose ou le retrait de lentilles de contact dans de mauvaises conditions d’hygiène ;

se frotter les yeux fréquemment ;

le maquillage ;

la sécheresse oculaire…

Conseils pour le soigner vous-même

Ne pas toucher l’orgelet et ne pas percer la pointe. Laver vos paupières avec du sérum physiologique stérile.

Pour limiter l’inflammation, appliquer une compresse d’eau chaude (mais pas trop) sur l’oeil fermé. A reproduire 3 ou 4 fois quotidiennement, pendant quelques minutes.

Ne pas se maquiller, ni appliquer de collyre sans avis médical. Même recommandation en ce qui concerne les lentilles de contact.

Quand consulter pour un orgelet ?

Un orgelet finit toujours par guérir spontanément. Cependant, voici les cas qui doivent vous inciter à voir un professionnel :

une douleur très vive ;

la paupière touchée est très gonflée ;

de la fièvre ;

la pointe blanche ne s’ouvre pas d’elle-même après deux semaines ;

la vision est troublée ;

vous êtes fréquemment sujets aux orgelets.

Le traitement de l’orgelet

Après examen, le médecin généraliste peut alors prescrire un antibiotique local sous forme de pommade ou collyre; voire, un arrachage du cil infecté.

Et si malgré tout cela l’infection perdure, une incision devra être effectuée sous anesthésie locale et sous la bienveillance d’un ophtalmologue.