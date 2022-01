Yeux : qu’est-ce que la cataracte et comment la traiter ?

Avec l'âge, le cristallin de l'oeil devient de plus en plus opaque. La chirurgie visant à la corriger est l'acte chirurgical le plus courant en France.

Chaque année en France, près d’1 demi-million d’opérations de la cataracte sont réalisées. Troisième cause de cécité dans notre pays (première dans le monde) après la DMLA et le glaucome, elle correspond à l’opacification du cristallin, qui est la lentille transparente se trouvant derrière l’iris.

En France toujours, elle concerne plus de 20% de la population âgée de 65 ans au moins, et plus de 60% des personnes après l’âge de 85 ans. Seule la chirurgie permet de retrouver une vision satisfaisante.

Causes de la cataracte

Dans l’immense majorité des cas, c’est donc l’âge qui en est a cause. Les protéines composant le cristallin subissent une modification, mais cette cause de la cause si l’on peut s’exprimer ainsi n’est pas à ce jour connue.

D’autres causes :

un cataracte post-traumatique consécutive à une contusion ou une plaie avec perforation ;

une forte myopie, ou des antécédents dans le domaine de la chirurgie de l’oeil ;

des maladies chroniques comme le diabète.

D’autres facteurs aggravent le risque, comme la forte consommation de tabac, d’alcool, ou l’exposition au soleil.

Cataracte : symptômes et diagnostic

En tout premier lieu, la cataracte va conduire à une baisse progressive de la capacité de vision. Au fil du temps, voici les symptômes possibles :

vision floue ou voilée ;

contrastes ou reliefs moins facilement distinguables ;

les couleurs semblent se jaunir, quand le noir ou le violet, le bleu foncé sont plus difficiles à différencier ;

une acuité visuelle amoindrie.

Le diagnostic cette fois, réalisé comme il se doit par l’ophtalmologue. Après un questionnaire sur les antécédents du patient, l’opacité du cristallin va être analysée à l’aide d’un ophtalmoscope.

Traitement de la cataracte

À ce jour, aucun médicament ne permet de guérir cette opacification du cristallin. Dans les premiers temps de la cataracte, une correction peut être appliquée par le biais de lunettes spécifiques mais cette solution n’est que provisoire.

Pour retrouver une bonne vue, il faudra donc passer par la case chirurgie. Deux objectifs sont visés : l’extraction du cristallin d’origine et son remplacement par une implant intraoculaire.

Si la cataracte concerne les deux yeux, deux actes chirurgicaux espacés de quelques semaines seront nécessaires.

D’une durée de 15 à 30 minutes, l’opération se déroule généralement sous anesthésie locale. Une incision est pratiquée, à la suite de quoi une sonde à ultrasons désagrège ce qui est contenu dans le sac cristallin, et qui est aspiré. L’implant est alors inséré dans ce sac.

Une vue satisfaisante est la plupart du temps retrouvée à la fin de l’acte. Pour d’autres personnes, il faudra un peu plus de temps. Les complications sont rares.