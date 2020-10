Yoga et méditation efficaces contre les douleurs chroniques

Si l'on en croit une étude américaine, ces deux pratiques seraient de précieuses alliées pour les personnes que des traitements classiques ne peuvent soulager.

Le Journal of the American Osteopathic Association a relayé les résultats d’une étude dirigée par Cynthia Marske, médecin ostéopathe américaine. Elle constate, rapporte PourquoiDocteur?, que “De nombreuses personnes ont perdu espoir car, dans la plupart des cas, la douleur chronique ne se résorbera jamais complètement”.

Huit semaines de formation intensive

Et selon elle, “le yoga et la méditation consciente peuvent aider à améliorer la structure et la fonction du corps, ce qui soutient le processus de guérison […] Avec la douleur chronique, elle consiste à apprendre à vivre avec un niveau de douleur gérable”. 28 patients de l’Oregon ont suivi une formation intense de deux mois avec la Dr Marske, et tous souffrent de douleurs chroniques depuis au moins une année. Méditation en pleine conscience ainsi que le hatha yoga étaient enseignés durant cette huit semaines, les auteurs précisant qu’il s’agit d’un système “basé sur la formation des personnes à avoir une conscience de soi dans le moment présent et de manière non critique”.

Des bienfaits chez 89% des participants

Dans la très grande majorité des cas (89% des patients), une évolution positive a été ressentie. Cynthia Marske rapporte que certains patients ressentent même une baisse de la douleur semblable à celle apportée par un antidépresseur : “La douleur chronique va souvent de pair avec la dépression. La méditation et le yoga basés sur la pleine conscience peuvent aider à restaurer la santé mentale et physique d’un patient et peuvent être efficaces seuls ou en combinaison avec d’autres traitements tels que la thérapie et les médicaments”, estime-t-elle.