AVC : 1 personne sur 5 en danger à cause de ce trouble intestinal méconnu

Il est surprenant de constater que la constipation, souvent banalisée, puisse avoir un impact aussi significatif sur la santé cardiovasculaire. Cette étude australienne apporte un éclairage nouveau sur les facteurs de risques cardiaques et souligne l’importance d’une bonne santé intestinale. Il est donc essentiel de prendre ce problème au sérieux et d’adopter les changements de style de vie recommandés.

Pour ces scientifiques, la constipation devrait être considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire au même titre que le tabagisme ou l’obésité. Pour contrer ce problème, ils recommandent de boire suffisamment d’eau, de faire de l’exercice et de privilégier une alimentation riche en fibres.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Selon leurs résultats, les personnes souffrant de constipation auraient deux fois plus de risque de souffrir d’un accident cardiaque grave. « La constipation touchant environ 14% de la population mondiale, en particulier les personnes âgées et les femmes, ces résultats suggèrent qu’une partie importante pourrait être exposée à un risque accru de maladies cardiovasculaires en raison de la santé intestinale », alerte le Pr Francine Marques.

Leur étude s’appuie sur l’analyse de plus de 400 000 données de santé publique issues de la UK Biobank . Parmi ces données, plus de 23 000 cas de constipation ont été identifiés. Les chercheurs ont comparé ces cas à des personnes ayant des habitudes intestinales normales, en prenant en compte plusieurs facteurs tels que l’hypertension, le diabète, le tabagisme, l’ obésité ou encore la prise de médicaments.

Au-delà du stress, du surpoids , du cholestérol et du tabac, d’autres facteurs pourraient nuire à la santé cardiaque. Des chercheurs australiens de l’Université de Monash pointent du doigt la constipation comme potentiellement néfaste pour le coeur. « Les facteurs de risque cardiovasculaires traditionnels, dont l’hypertension, n’expliquent qu’une partie des accidents cardiaques majeurs », affirment-ils.

Il s'agit particulièrement des personnes du troisième âge et des femmes. Qu'en pensent-elles vraiment de cette situation ?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter