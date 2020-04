La brosse à dent en bambou : définition, impacts et précautions

Afin d'améliorer l'hygiène bucco-dentaire, de nombreux consommateurs optent pour la brosse à dent en bambou. De par a composition, cet accessoire semble être plu efficace que les autres brosses à dent. Mais qu'en est-il réellement ?

Quelle est la différence entre une brosse à dent bambou et une brosse à dent ordinaire ?

Ce qui diffère une brosse à dent bambou des autres brosses à dent, c’est d’ores et déjà sa composition. Comme son nom l’indique, cette dernière est constituée d’une manche en bambou et de quelques poils souples en nylon. De par sa constitution, il s’agit d’un accessoire à 90 % écologique.

Bien que le bambou soit considéré comme un accessoire compostable, il n’en est pas moins du nylon qui reste un élément synthétique. Ainsi, ce type de brosse à dent contient malgré lui des substances chimiques bien que sa teneur en résidus chimiques soit très faible par rapport aux brosses à dent en plastique ou électrique.

En comparaison avec les autres variétés de brosse à dent, la brosse à dent en bambou peut être utilisée pendant trois et même plus si elle est bien entretenue.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la brosse à dents en bambou ?

Comme avantage, le matériau dans lequel la manche de cette brosse à dent contient des propriétés antibactériennes. Dans ce cas, cette brosse à dent a de faible chance de conserver des bactéries et de les transmettre dans les mâchoires. En outre, il est biodégradable.

Par ailleurs, ce type de brosse à dent et légère et est donc facile à manier. Ses poils en nylon sont assez molles par rapport aux à ceux des autres brosses à dent et ne risquent pas d’irriter la dent ou la gencive lors du brossage. À l’inverse de ses congénères, la brosse à dent en bambou peut être utilisée à n’importe quel âge et par n’importe quel type de dent.

En ce qui concerne les inconvénients, la brosse à dent en bambou est déconseillée aux personnes allergiques à la substance nylon ou aux poils noirs. De même, les résidus chimiques présents dans le nylon rendent ces poils non-compostables.

Quelles sont les précautions à prendre lors de l’utilisation d’une brosse à dent en bambou ?

Pour rallonger le temps d’efficacité de la brosse à dent en bambou, il est important de la sécher à l’air libre après chaque brossage. Il en est de même avant de ranger avant de ranger la brosse à dent dans un étui.

Une telle action élimine en effet les bactéries présentes dans les poils et maintient la brosse à dent en bon état pendant encore un bon moment. En outre, il faut éviter d’étancher ce type de brosse à dent avec une serviette, car cela n’aide pas à enlever l’humidité et les résidus que contiennent les poils.

Dans ce contexte, il faut éviter de ranger cette brosse à dents dans endroit fermé comme un tiroir ou une armoire. Par ailleurs, il est déconseillé de brosser trop fort de peur que les poils en nylon s’abîment.