Le blanchiment dentaire : définition, méthodes et précautions

Caractérisé par l'application de produits visant à donner une coloration fausse, mais lumineuse des dents, le blanchiment dentaire est un phénomène qui intéresse toutes les tranches d'âges. Mais qu'est-ce qu'on entend réellement par blanchiment dentaire ?

Qu’est-ce que le blanchiment dentaire ?

Le blanchiment dentaire est un processus visant à donner une couleur blanche artificielle à une dent de couleur foncée. Pour ce faire, on tente de modifier la structure externe de l’émail et de la dentine en y appliquant du peroxyde d’urée ou d’hydrogène.

Ces composants agissent directement sur les molécules responsables de la couleur foncée des dents et donnent un blanchiment de dent instantané. D’après les spécialistes, le blanchiment dentaire peut être quasiment pratiqué par tout le monde à l’exception des femmes enceintes, des personnes hypersensibles ou bien des individus souffrant d’une rage de dent.

Comment blanchir une dent ?

Les méthodes de blanchiment de dent varient de chaque individu. Si certains optent pour des astuces naturelles comme les remèdes de grand-mère, d’autres font appel aux techniques orthodontiques.

Pour les méthodes naturelles, on recommande des produits acides comme le citron. Dans ce cas, il suffit de recueillir le jus d’un citron pressé et l’appliquer sur les dents après le brossage.

En ce qui concerne les méthodes orthodontiques, le spécialiste utilise avant tout le détartrage pour enlever les taches sombres présentes sur les dents. Il va ensuite injecter de l’eau oxygénée pour nettoyer la dent avant d’y appliquer du peroxyde de carbamide et lui donner une coloration blanche.

Quels sont les avantages du blanchiment dentaire ?

Le principal avantage d’avoir des dents blanchies c’est qu’elles donnent un sourire éclatant. Par la même occasion, elles illuminent notre regard et améliorent l’esthétique du visage.

D’ailleurs, beaucoup de femmes affirment que le blanchiment dentaire met en valeur leurs physiques et accentue même le maquillage ou le rouge à lèvres qu’elles portent.

En ce qui concerne les inconvénients, les substances utilisées lors du blanchiment dentaire détériorent l’émail et provoquent la déminéralisation des dents. Dans ce contexte, ils risquent de fragiliser la structure externe des dents et entraînent des irritations au niveau de la mâchoire et de la gencive.

Comment entretenir des dents blanchies ?

Que l’on recoure à des techniques naturelles ou bien orthodontiques, l’effet blanchissant d’une dent dure au maximum deux ans. Pour atteindre cette limite de temps, il est important de boire fréquemment de l’eau, surtout après les repas pour se débarrasser des chicots colorants risquant de décolorer les dents.

L’individu doit mâcher du chewing-gum sans sucre afin de stimuler la salive et préserver la coloration blanche. Il doit aussi réduire le maximum possible la consommation de tabac, de cigare ou d’alcool qui foncent les dents.

Si la personne a opté pour des soins orthodontiques, elle doit brosser ses dents avec du bicarbonate de sodium et de l’eau oxygénée afin de garder la blancheur de ses dent. En revanche, elle doit éviter les produits acides comme le citron de peur que cet aliment écaille la coloration.