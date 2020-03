Le brocoli : quel est l’apport de ce légume pour la vue ?

Si vous achetez rarement du brocoli, vous manquez l'un des aliments les plus nutritifs.

Il est non seulement pauvre en calories et riche en fibres, en vitamines et en minéraux, mais, comme les autres légumes crucifères, il contient également des éléments importants contre le cancer. Comme une cerise sur le gâteau, le brocoli est aussi un élément décoratif.

Une source en lutéine

Comme la plupart des légumes vert foncé, le brocoli est une bonne source de lutéine, un caroténoïde jaune-orange qui protège les cellules végétales des dommages causés par la photosynthèse. Une grande partie de lutéine que vous obtenez de votre alimentation est stockée dans la rétine et les lentilles, ou elle absorbe la lumière bleue dangereuse et protège la macula de la lumière. Cet effet protecteur aide à prévenir les maladies oculaires qui peuvent entraîner des problèmes de vision. Un régime riche en lutéine peut retarder les dégénérescence de la rétine en ajoutant des suppléments tel que: les épinards, le chou, les feuilles de navet, les courgettes et les choux de Bruxelles sont d’autres bonnes sources.

Le brocoli contient également du bêta-carotène, un autre caroténoïde qui améliore la vue, mais par une voie légèrement différente. Alors que la lutéine est un puissant antioxydant, le bêta-carotène favorise la santé oculaire sur le plan nutritionnel. Votre corps le convertit en vitamine A indispensable pour la vue. Ses différentes formes sont en fait appelées “rétinoïdes” en raison de leur importance pour la rétine de vos yeux. Cela permet de s’ajuster à la lumière et de voir dans l’obscurité. Une légère carence peut causer divers degrés de cécité nocturne, tandis qu’une carence plus grave peut entraîner une cécité totale. Vous obtiendrez environ 50 % de vitamine A dans une tasse de brocoli cuit.

La vitamine C

Le brocoli est riche en vitamine C, un nutriment antioxydant qui contribue à la fois à créer et à protéger la structure de vos yeux. La vitamine C fait partie intégrante de la structure de toutes les cellules du corps, y compris les capillaires et les tissus oculaire. Elle est également très concentrée dans les liquides oculaires, ou elle agit comme antioxydant pour protéger vos yeux des dommages causés par la lumière. Certaines études indiquent qu’une alimentation riche en vitamine C peut aider à prévenir ou à retarder la formation de cataractes. Une tasse de brocoli cru haché fournit 135 % d’apport quotidien en vitamine C ; une tasse de légumes cuits fournit près de 170 % d’apport quotidien recommandé.

Les considérations

En général, une nutrition équilibrée à base d’aliments entiers est recommandé pour favoriser une santé oculaire optimale. Cela comprend l’apport suffisant en fibres alimentaires. Une alimentation riche en fibres favorise une glycémie saine et protège le diabète, une maladie qui peut dégrader la vision. Avec environ 5 grammes par tasse, le brocoli cuit est une excellente source de fibres. Les acides gras oméga-3, le zinc et la vitamine E sont également essentiels pour une bonne vision. Les caroténoïdes du brocoli sont plus facilement absorbés lorsque le légume est cuit et servi sans graisse. Du brocoli légèrement cuit à la vapeur, arrosé d’un peu d’huile d’olive et servi avec un morceau de saumon ou de thon, est un repas sain pour les yeux.