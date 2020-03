Lentilles bifocales ou lentilles progressives, lesquelles choisir ?

De l'enfant de 3 ans à la personne âgée de 70 ans, le problème de vision est une déficience qui peut survenir à tout âge. La lecture et la fatigue oculaire numérique sont certaines des causes courantes d'une mauvaise vision.

Il existe différents types de lentilles pour différents problèmes de vision. Ainis, les lentilles bifocales sont utilisées pour corriger la myopie et la presbytie. Il n’est donc pas nécessaire d’acheter deux lunettes séparées, le bifocal permet de voir clairement les objets proches et lointains. Cependant, les verres bifocaux et trifocaux traditionnels sont maintenant disponibles dans une nouvelle option connue sous le nom de verres progressifs.

Les verres progressifs offrent une vision claire sur toute la distance (lointaine, intermédiaire, rapprochée). Si vous devez choisir entre les verres bifocaux et les verres progressifs, vous risquez de vous embrouiller. Vous devez donc avoir une image claire des deux types d’objectifs. A l’ancienne ou moderne, la lecture de ce qui suit aidera à dissiper votre confusion.

Tout sur les lunettes à double foyer

La lentille bifocale est conçue pour corriger la vision de près et de loin. La partie supérieure des lentilles est utilisée pour voir clairement les objets éloignés tandis que la partie inférieure est utilisée pour voir les objets plus proches avec clarté.

La partie de lecture (c’est-à-dire la partie inférieure pour voir les objets les plus proches) des lentilles apparaît comme une forme en “D”. Elle mesure environ 28 millimètres de large.

La lentille est divisée par une ligne horizontale visible. En raison de la limite définie entre les deux parties de l’objectif, les images semblent sauter, la transition n’est pas fluide.

Cependant, comme les lentilles sont nettement divisées en deux parties, il est facile pour les gens de s’adapter et de s’habituer à ces types de lentilles.

Si vous êtes à la recherche d’une large gamme d’objectifs pour la lecture ou le travail numérique, vous pouvez opter pour des objectifs bifocaux.

Tout sur les verres progressifs

Le verre progressif est la version améliorée des verres bifocaux et trifocaux. Il aide à voir clairement à travers toutes les distances sans aucun obstacle.

Puisqu’il permet également de corriger la vision intermédiaire, il est préférable pour l’affichage sur ordinateur. Les verres progressifs sont également connus sous le nom de verres bifocaux sans ligne car ils ont une apparence uniforme. Vous pouvez voir parfaitement à travers sans aucune perturbation de la ligne.

Outre l’avantage cosmétique, les experts suggèrent que les verres progressifs offrent une correction plus naturelle des troubles visuels.

Comme il n’y a pas de division apparente, il faudra peut-être un certain temps pour s’adapter à ces lentilles. Cependant, vous pouvez voir confortablement après vous y être habitué.

Comme il s’agit de la version améliorée des lentilles bifocales, son prix est donc plus élevé.

Par rapport aux verres bifocaux, les verres progressifs n’offrent pas un espace de lecture suffisamment large.

Les verres bifocaux et progressifs sont conçus pour corriger un problème de vision similaire. La plupart des jeunes préfèrent les verres progressifs en raison de leur look à la mode. En effet, les lunettes à double foyer semblent avoir l’air désuètes, avec un effet de ligne. Ainsi, il y a juste une petite différence entre les verres progressifs et les verres bifocaux. Les deux offrent une correction exceptionnelle de la vue et aident à regarder autour de soi plus clairement. Vous n’avez qu’à choisir le type de lentille le plus précis pour une vision précise.