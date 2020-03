Quelles sont les étapes du développement de l’enfant ?

Les enfants apprennent plus au cours de leurs 5 premières années qu'à tout autre moment de leur vie.

Bien que tous les bébés grandissent et se développent à des rythmes différents, le suivi de la façon dont ils atteignent les jalons en cours de route est une méthode pour évaluer leurs progrès.

Quels sont les jalons du développement ?

Les étapes du développement sont les capacités essentielles telles que bouger, voir, entendre, communiquer et interagir avec d’autres personnes, que les bébés apprennent lorsqu’ils commencent à s’ouvrir au monde. Ils franchissent généralement des étapes différentes à des âges différents. Lorsque vous emmenez votre bébé chez une infirmière en santé maternelle et infantile, ou chez votre médecin, on vérifiera si votre bébé atteint certains des types de jalons suivants.

Le jalon concret : ces étapes comprennent les grands mouvements du corps, comme s’asseoir et marcher, et les petits mouvements du corps comme le contrôle des mains, manger et dormir, les réflexes, la vision et d’autres capacités physiques.

ces étapes comprennent les grands mouvements du corps, comme s’asseoir et marcher, et les petits mouvements du corps comme le contrôle des mains, manger et dormir, les réflexes, la vision et d’autres capacités physiques. Les jalons sociétales : comment ils réagissent aux autres personnes qui les entourent, y compris par le jeu et la communication.

comment ils réagissent aux autres personnes qui les entourent, y compris par le jeu et la communication. Le jalon émotionnel : à quel point ils tissent des liens avec d’autres personnes, qu’ils soient heureux ou non.

à quel point ils tissent des liens avec d’autres personnes, qu’ils soient heureux ou non. Le jalon cognitif : leur apprentissage, comment leurs sens fonctionnent et comment ils s’engagent avec le monde.

leur apprentissage, comment leurs sens fonctionnent et comment ils s’engagent avec le monde. Le jalon langagier : il s’agit notamment d’entendre, de faire des sons et de comprendre des sons.

Quand un enfant devrait-il franchir les étapes de son développement ?

Les bébés grandissent et se développent très rapidement, surtout au cours des 12 premiers mois. Tous les bébés atteignent leurs objectifs à des moments différents. Mais si votre bébé ne franchit pas toutes les étapes importantes, cela pourrait être un signe que son développement est retardé. C’est pourquoi il est bon de faire vérifier régulièrement les étapes de la vie de votre bébé par votre médecin ou par une infirmière en santé de l’enfance et de la famille.

Quels sont les problèmes liés au développement de l’enfant ?

Même si votre bébé est lent à atteindre un certain jalon, ce ne sera probablement qu’un délai temporaire. Voici quelques signes que votre bébé ne se développe pas normalement.

Il ne semble pas entendre ou voir correctement.

Il ne bouge pas les deux bras ou les deux jambes.

Il ne peut pas garder la tête haute avant 3 ou 4 mois ou bien s’asseoir avant son dixième mois.

Il pleure toujours et ce plus de 3 heures par jour après environ 4 mois.

Il ne vous regarde pas ou ne réagit pas aux sons.

Il ne babille pas ou n’utilisent pas de sons à l’âge de 9 mois.

Il ne veut pas se tenir debout à 12 mois.

Il n’a pas l’air de comprendre ce que vous dites à 18 mois.

Il ne semble pas être intéressé par le monde qui l’entoure.

Si vous vous inquiétez des progrès et du développement de votre bébé, il vaut la peine d’en discuter avec votre médecin ou votre infirmière en santé maternelle. Ils seront en mesure de répondre à vos questions.