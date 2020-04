Comment soulager un mal de dent ? Quelques conseils à retenir

Avoir une rage de dent n'est jamais une partie de plaisir. Quand cela survient, c'est la douleur à son paroxysme. Dans ce cas, quels sont les traitements efficaces pour mettre fin à ce trouble ?

Choisir les remèdes de grand-mères

Au cas où la dent ferait mal au point de causer une enflure de la joue, il faut penser à appliquer une poche de glace sur cette partie lésée. De cette manière, les nerfs altérés pourront se régénérer grâce au froid. Pour ce faire, il suffit de mettre deux ou trois glaçons dans un tissu en coton, de les enrouler et de poser le tout sur la partie du visage endolorie.

En outre, le gingembre a un effet antalgique et permet de soigner n’importe quelle douleur dentaire. Dans ce sens, il faut broyer le gingembre de sorte qu’il devienne une poudre. Après l’avoir mélangé avec de l’eau, le malade n’a plus qu’à effectuer un gargarisme avec le mixage.

Ce faisant, il doit s’assurer que le liquide effleure la dent malade lors du crachage. À l’instar du mélange de gingembre et d’eau, le vinaigre peut aussi servir à un bain de bouche. Par ailleurs, le breuvage d’une boisson tiède épicée de girofle aide à l’interruption de l’évolution bactérienne dans la dent et soulage le mal de dent.

Opter pour les médicaments

Une visite chez le médecin est suggérée au cas où la douleur deviendrait insupportable. Le spécialiste va alors prescrire divers médicaments selon la gravité du mal de dent. Ainsi, il propose des antidouleurs comme l’ibuprofène.

Comme son nom l’indique, ce médicament consiste à atténuer rapidement les douleurs dentaires. Il est à prendre toutes les six heures jusqu’à ce que les douleurs se dissipent. Les antibiotiques sont aussi recommandés pour prévenir d’une éventuelle prolifération bactérienne au niveau de la dent ou bien pour soigner une dent déjà infectée.

Le traitement aux huiles essentielles et aux plantes est aussi conseillé par le médecin étant donné que ces éléments renferment à la fois des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et analgésiques et contribuent à la revitalisation de la dent altérée. Toutefois, ce type d’antidote est interdit aux femmes enceintes et allaitantes.

Choisir l’avulsion dentaire

À un moment donné, une dent est infectée jusqu’à la racine et ne peut plus être traitée avec des simples remèdes et médicaments. De même, les douleurs et les autres répercussions qu’elles entrainent s’aggravent au fur et à mesure où elle se détériore.

Dans ce cas, le spécialiste n’a pas le choix et doit recourir à l’extraction dentaire. Pour procéder, il va essayer de secouer le temps à l’aide d’un accessoire jusqu’à ce que l’alvéole s’élargisse et les bases de la dent se fragilisent.

Il va ensuite se servir d’une lame pour rompre les nerfs et faciliter l’extraction de la dent. En arrachant la dent détériorée de sa base, on évite à l’infection de circuler davantage dans le sang et on se débarrasse définitivement de la douleur occasionnée par la dent abimée.