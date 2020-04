Diverticulite, diverticulose : faire la différence

À partir d'un certain âge, des excroissances appelées diverticules se manifestent sur la couche externe des gros intestins. L'apparition de ces cloques engendre deux phénomènes qui sont la diverticulite et la diverticulose. Mais qu'est-ce qu'on en dit davantage ?

Diverticulite ou diverticulose ?

La diverticulite et diverticulose sont tous les deux des notions associées au diverticule. Cependant, la diverticulite est une inflammation des diverticules qui surgissent sur la couche externe de l’intestin grêle ou du colon. Tandis que la diverticulose est à la fois l’ensemble des diverticules éparpillés à plusieurs endroits et un phénomène caractérisé par la propagation de la pathologie dans une société. La diverticulite ne se montre pas spontanément. Il fait surface quelques années après l’exposition de l’agent aux éléments déclencheurs. Bien que cette maladie commence à se manifester à l’âge de 40 ans, elle est très fréquente au milieu de la soixantaine.

Comment reconnaît-on la diverticulite ?

L’inflammation des diverticules est identifiable à la difficulté ainsi qu’à l’envie fréquente d’uriner ou de déféquer. On la reconnait aussi aux douleurs ressenties au niveau de la fosse iliaque gauche, une zone située dans l’abdomen. En plus des constipations et diarrhées, le malade a un excès de fièvre au-delà de 38 degrés. En outre, du sang s’écoule du rectum et de l’anus au moment de déféquer. Les douleurs sont par ailleurs suivies de ballonnement ou de gaz qui inonde l’abdomen. Le malade est souvent pris de malaise et de fatigue. Il s’amaigrit de jour en jour et a de moins en moins d’appétit.

Quelles sont les causes de la diverticulite ?

L’origine de la diverticulite est étroitement liée à l’apparition des diverticules. Certains spécialistes s’accordent à dire que ce phénomène est naturel, étant donné qu’il touche la plupart des quadragénaires. D’autres soulèvent cependant qu’il est dû au manque d’exercice physique et à une alimentation peu équilibrée et même à la déshydratation. En effet, la non-consommation d’aliments riches en fibres détruit l’élasticité de la paroi du colon. L’accumulation de débris lourds et solides dans cette paroi provoque des étirements excessifs et affaiblit la couche externe de cette zone. Ce qui favorise la manifestation de bulles sur sa structure externe.

Quelles sont les répercussions de la diverticulite ?

En l’absence d’un traitement précoce et d’une prise en charge adéquate, la diverticulite provoque une altération plus ou moins grave de l’intestin grêle ou du colon. L’éclatement des diverticules laisse place à des lésions ainsi qu’à des hémorragies internes. Ces blessures entrainent des pathologies graves comme le cancer. Dans certaines situations, la diverticulite forme un conduit ou une voie qui relie le colon, l’intestin grêle et l’organe génital. Ce chemin permet la circulation des bactéries entre ces zones. Au cas où le colon se retrouverait totalement endommagé par les lésions diverticulaires, il peut laisser s’échapper quelques échantillons de déchets dans la cavité abdominale. Ce qui engendre une autre pathologie comme la péritonite.

Comment traiter la diverticulite ?

Dans les cas extrêmes, la chirurgie est le recours le plus efficace. Cependant, cette intervention ne doit être pratiquée que quelques semaines après l’apparition des premiers symptômes. En outre, cette technique est utilisée en cas de rechutes ou bien de formation d’une colectomie segmentaire. Il s’agit d’une évolution néfaste de la diverticulite. Dans les cas les moins graves, on prescrit des remèdes chimiques comme les antibiotiques ou des remèdes naturels comme un régime à base de produits biochimique